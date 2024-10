Cuca Gamarra: "Pedro Sánchez es el autor intelectual de la decisión de sacar de la cárcel a los presos de ETA"

Cuca Gamarra (Logroño, 1974) considera que la situación del presidente del Gobierno "es insostenible". Para la secretaria general del Partido Popular son muchas las razones que tiene Pedro Sánchez para dimitir. El estado procesal del caso Begoña y del caso Ábalos son algunas de ellas. Pero no las únicas.

Recuerda que la mayoría que facilitó la investidura se ha resquebrajado por los reveses de Junts. "Intentar resistir a cualquier precio cuando no se tiene una mayoría parlamentaria que te respalde es una absoluta anomalía democrática, porque lo único que impides es la alternancia, que es la clave de la democracia", asegura Gamarra en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-El Digital CLM.

Tras su conversación telefónica mantenida este martes con el ministro Félix Bolaños, en la que hablaron sobre la norma que permitirá excarcelar a asesinos de ETA, insiste en que el visto bueno del PP fue causado por un "error en la tramitación parlamentaria" por el que ya han pedido perdón a las víctimas. Y subraya que hay un "abismo moral" entre eso y la "voluntad deliberada del Gobierno de sacar de la cárcel a presos condenados de ETA para mantener a Sánchez en la Moncloa".

¿Al PP le va a pasar factura haber apoyado la enmienda de Sumar que permitirá la rebaja de penas a 44 terroristas? Las víctimas no dan crédito.

Por nuestra parte, hemos admitido y hemos asumido este error injustificable. Hemos pedido las disculpas de todo el Partido Popular a las víctimas. Como saben, el presidente Feijóo se ha disculpado personalmente con la presidenta de la AVT.

Pero hay un abismo moral entre un error en la tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada del Gobierno de sacar de la cárcel a presos condenados de ETA para mantener a Sánchez en la Moncloa. Pedro Sánchez es el autor intelectual de todo esto.

Puede resultar que, al final, ustedes carguen con el desprestigio mientras que el Gobierno paga el peaje a sus socios...

Claro. El Gobierno de Sánchez quería aprobar esta rebaja de penas para contentar a sus socios y seguir en el poder, pero lo ha hecho utilizando una treta parlamentaria de una bajeza moral enorme.

Han utilizado una trasposición de una directiva para incluir una disposición adicional por la puerta de atrás y pagar las deudas que tiene con sus socios. Y nosotros hemos cometido un error, por el que pedimos perdón a las víctimas, pero aunque el sentido del voto del Partido Popular hubiera sido otro, la aprobación de esta rebaja de penas no habría cambiado porque el Gobierno sí tiene apoyos suficientes para aprobarla.

¿Hay margen para parar la excarcelación de los asesinos de Miguel Ángel Blanco o Fernando Múgica, entre otros?

Sí, porque el proyecto de ley todavía no está aprobado. Por eso hemos suspendido la tramitación en el Senado y hemos pedido al Gobierno que retire el proyecto de ley y vuelva a tramitarlo sin la enmienda que rebaja las penas a los etarras y permite la excarcelación de los asesinos. Si no retiran el proyecto de ley, Pedro Sánchez y el PSOE serán los responsables de este atropello indigno a la memoria de las víctimas.

¿Se lo pidió personalmente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la conversación telefónica que tuvieron este martes por la tarde? ¿Fue una charla tensa?

Yo pedí al ministro que retirasen el proyecto de ley orgánica y, efectivamente, le reproché que la rebaja de penas a etarras condenados se haya introducido a través de una enmienda a la que no hace referencia el dictamen del Consejo de Estado, dado que es anterior a la presentación de la misma.

Le trasladé que el Gobierno es el único responsable de la indignidad de la rebaja de penas a etarras y de la excarcelación de asesinos, como los de Miguel Ángel Blanco o Fernando Múgica.

¿Pedro Sánchez agotará la legislatura si no logra sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025?

No lo sé, porque no depende de nosotros. Lo decide Junts y lo hace fuera de España. Lo que sí que sé es que no tiene capacidad para gobernar y que lo único que hace es resistir. Por tanto, haría bien en poner fin a esta agonía política. El problema no es lo que él sufra, sino lo que están padeciendo ya los españoles. Debería sacar las urnas.

¿Considera una anomalía que un presidente que no tiene los suficientes respaldos en el Parlamento se mantenga en la Moncloa?

Intentar resistir a cualquier precio cuando no se tiene una mayoría parlamentaria que te respalde es una absoluta anomalía democrática, porque lo único que impides es la alternancia, que es la clave de la democracia.

Feijóo ya le dijo a Sánchez cuando logró la investidura que era un gran error, y así se está demostrando. Si no tienes una mayoría que te respalde para gobernar, estás sometido a unas minorías que te exprimen para que tú resistas.

El Gobierno acusa al PP de perjudicar la economía nacional no aprobando el techo de gasto e impidiendo que haya Presupuestos...

Después de conformar un gobierno sin una mayoría parlamentaria, no tiene sentido pedirle a la oposición, a la que le has impedido gobernar, que te apoye para hacer lo que tú quieres. Nos son nuestras políticas, evidentemente.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido el nombramiento de personas afines en altas instituciones del Estado para que Sánchez siga gobernando. ¿Qué lectura hace de esta estrategia?

Que a un ministro le parezca normal que personas dependientes del Gobierno estén al frente de las instituciones independientes que tienen que servir de contrapeso es la carta de presentación de la degeneración democrática. Lo que confirma es la degradación del propio Gobierno.

¿En España se puede seguir hablando de que hay separación de poderes o el PP lo pone en duda?

Pedro Sánchez lo que intenta es erosionar constantemente los principios democráticos. También la separación de poderes, para intentar controlarlos. Quiere máximos poderes con mínimos controles, copando desde el Ejecutivo al Legislativo, e intentándolo con el Judicial.

Lo que ya ha quedado certificado es que su intento por intentar controlar el Poder Judicial lo hemos impedido. Y, por tanto, hemos garantizado una separación de poderes que es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra democracia.

Y lo que sí que le decimos a los españoles es que, para cuando el Partido Popular tenga la posibilidad de gobernar, ya tenemos preparada una agenda de regeneración con la que devolver la independencia a todos esos organismos que ha colonizado Pedro Sánchez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado al juez Peinado a seguir investigando a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. ¿Cree el PP que hay caso o es el arma política que necesitaban para hacer oposición?

Lo que ha ratificado la Audiencia Provincial de Madrid es que hay caso, respaldando así al juez Peinado, que está desarrollando su labor desde la independencia. Esta resolución lo que confirma es que no estamos ante una persecución, sino ante una investigación judicial.

En España hay un Estado de derecho y nadie puede situarse por encima de la ley, por muy presidente del Gobierno que se sea o por muy próximo y cercano al presidente del Gobierno que uno sea. Hay, por tanto, un claro mensaje para la sociedad española y es que los españoles somos iguales ante la ley.

"A Sánchez le asedia y le acorrala la corrupción en su partido y en su Gobierno"

¿Serían estas razones suficientes para presentar la dimisión?

La situación del presidente del Gobierno es insostenible por muchas razones. Pero una de ellas fundamental es cómo le asedia y le acorrala la corrupción en su partido y en su Gobierno.

El caso Koldo no es el caso de cuatro pillos. Estamos hablando del número tres del Partido Socialista, al que Pedro Sánchez puso al frente del Ministerio de Fomento. Y, como estamos conociendo, esto no se quedó única y exclusivamente en las mordidas de los contratos de mascarillas en mitad de la pandemia, sino que va mucho más allá. Tanto su mujer como su hermano están siendo investigados por delitos vinculados a la corrupción y al tráfico de influencias.

Ya veremos si esto tiene un reproche penal. Desde el punto de vista ético y moral, no responde a lo que debe de ser la ausencia de conflicto de intereses en el día a día de un presidente del Gobierno.

Esquerra y Junts han acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de catalanofobia. ¿Qué le parecen este tipo de declaraciones?

Esto es un recurso fácil por parte de los independentistas y, además, creo que estará encantado de que le digan todo esto. Pero yo lo que le diría a Emiliano García-Page es que pase de las palabras a los hechos.

La manera que tiene de rebelarse ante el cupo separatista -que viene a pagar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa y la llegada de Illa a la Generalitat con los profesores, los médicos, la dependencia, las inversiones en transporte de los castellano-manchegos- es decir a los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha que voten no a esa reforma bilateral de nuestro sistema de financiación que busca privilegiar a unos y así potenciar el separatismo.

¿Valen más siete diputados de Junts que ocho del PSOE de Castilla-La Mancha?

Pues valdrían más ocho diputados que siete. Lo que está claro es que con ocho se podría frenar todo ello. Por tanto, si no lo frenan, lo consienten.

¿Ha normalizado el PP las relaciones con Junts en los últimos meses tras su alejamiento del PSOE? ¿Mantienen algún tipo de conversación?

No tenemos ningún tipo de conversación. Junts es socio de Pedro Sánchez.

¿Mantienen la idea de la jornada laboral de cuatro días que ha defendido Alberto Núñez Feijóo después de las reticencias tanto de la patronal como de la presidenta Ayuso sobre este asunto?

Lo que ha venido a hablar el presidente Feijóo con relación a la jornada laboral es de flexibilidad en el marco de la productividad y del diálogo social. Por tanto, nada tiene que ver con la propuesta que plantea Yolanda Díaz, basada en la imposición y que además tiene que ver con la semana laboral, que son dos cosas muy distintas.

Nosotros no somos Yolanda Díaz ni un partido intervencionista, sino un partido que cree en el diálogo social. Por tanto, dentro del marco del diálogo social, lo que se plantea es la posibilidad, si así se determina por parte de trabajadores y empresarios, de que la jornada laboral pueda ajustarse sin afectar a la productividad.

El presidente Feijóo ha hablado, en los términos que yo le he expuesto, del mismo modo que ha hablado de la importancia del absentismo, de luchar contra el absentismo y de incrementar y garantizar siempre la productividad.

¿Qué ha pasado en los últimos días para que se haya roto la negociación con el Gobierno sobre la crisis migratoria en Canarias? Los socialistas dicen que siempre que se avanza un paso surgen nuevos obstáculos.

Lo que decimos es que no hay por parte de Pedro Sánchez una política migratoria, y menos una política migratoria de Estado.

Nosotros venimos pidiendo desde el principio a Pedro Sánchez que active los mecanismos que la Unión Europea pone al alcance de los Estados miembros para luchar contra las crisis migratorias. Si Pedro Sánchez lo rechaza, evidentemente, no está en el marco de lo que nosotros estamos dispuestos a abordar.

¿El PP está dispuesto realmente a llegar a un acuerdo en este tema?

Nosotros hemos sido muy claros. Estamos ante un asunto de Estado y una política de Estado que necesita que se aborde con integridad. Y ahí hay un documento que ha sido firmado y acordado por el Partido Popular y el Gobierno de Canarias y que, por tanto, cuenta con el respaldo de doce comunidades y dos ciudades autónomas.

"Page es un lobo con piel de cordero y su visita a la Moncloa no ha hecho más que confirmarlo"

Dijo la pasada semana su compañero Miguel Tellado que Emiliano García-Page era uno de los personajes más peligrosos no solo del PSOE, sino del sanchismo. ¿A usted esa frase le parece un exceso o cree por el contrario que el cara a cara de Page y Sánchez en la Moncloa ha ratificado que es así?

Se ha ratificado, porque no hay nada peor que un lobo con piel de cordero. Su visita a la Moncloa no ha hecho más que confirmarlo. No le dijo a Pedro Sánchez que no contara con los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha para seguir residiendo en la Moncloa a costa de los servicios públicos de los castellano-manchegos. Por lo tanto, creo que si alguien tenía alguna duda, su visita a la Moncloa lo reconfirmó.

Hay una teoría que dice que al PP o al presidente Feijóo le interesa que una persona como Page, desde dentro del propio PSOE, esté desgastando constantemente a Sánchez. ¿Hay algo de verdad en esto o está totalmente alejado de la realidad?

Creo que eso es un mito. Emiliano García-Page no desgasta a Pedro Sánchez dentro de su partido. De hecho, va a haber próximamente un Congreso y creo que va a ser el sanchista más obediente y disciplinado, a diferencia de lo que estamos viendo en otros territorios.