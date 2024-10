El PP no toma medidas contra los tres diputados a los que el Gobierno coló la excarcelación anticipada de etarras

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido "disculpas" en nombre de su grupo parlamentario por "no haber detectado antes" que al votar a favor del proyecto de ley del Gobierno estaban en realidad beneficiando a más de 40 presos de ETA. El dirigente popular ha asegurado que su partido "asume la responsabilidad de no haber estado vigilante" pero que "hoy no se trata de depurar responsabilidades, sino de buscar soluciones".

El Congreso votó el pasado 18 de septiembre por unanimidad a favor de la transposición de una directiva europea sobre intercambio de información de antecedentes penales en la UE, a la que se introdujo una enmienda de Sumar que, según la interpretación de varios juristas, permitiría a decenas de etarras salir antes de prisión, entre ellos Txapote, el asesino del concejal de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco.

Tras el "engaño del Gobierno", como ha definido Tellado, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, por el momento, descarta tomar medidas disciplinarias contra los ponentes que participaron en la tramitación de la ley. Se trata de José Manuel Velasco Retamosa, diputado del PP por Toledo; Rafael Benigno Belmonte Gómez, diputado por Sevilla; y Ana Belén Vázquez Blanco, diputada por Orense.

Estos tres diputados participaron como ponentes en la Comisión de Justicia encargada de los trabajos para tramitar la ley. Aunque el texto de la norma llegó sin cambios y reflejaba únicamente la transposición de la directiva europea, en esa grupo de trabajo el partido de Yolanda Díaz introdujo una enmienda para que los presos de ETA se descontaran los años de prisión cumplidos en Francia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

