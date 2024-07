Este es el cocinero que desde un pueblo de Alicante coloca tres restaurantes entre los mejores de Europa

Las listas de restaurantes nos ayudan a encontrar las opciones que más se ajustan a nuestros gustos en una oferta que constantemente se está renovando en la provincia de Alicante. En ella reina con un Tres Estrellas desde hace más de una década Quique Dacosta con el local que toma su nombre en Dénia. Desde allí ha ido creciendo y este año coloca tres de sus establecimientos entre los 75 mejores de Europa, según Opinionated About Dining.

Dacosta valora este nuevo reconocimiento en entrevista para EL ESPAÑOL y destaca el esfuerzo que supone: "Tienes que ser lo suficientemente interesante para que estas personas de todo el mundo decidan venir a Dénia, o decidan venir a Deessa en Madrid o a Valencia, a El Poblet", en referencia a los tres locales.

"Soy muy afortunado por los equipos que tengo", asegura, "porque mientras que estoy hablando contigo, ahora mismo hay doce restaurantes trabajándose la marca Quique Dacosta, que la han hecho suya cada una de las personas que están ahí". Por eso recalca que "puede parecer que todo es obra y gracia de Quique Dacosta, pero es obra y gracia de cada una de las personas que están". Así, al frente de Deessa está Guillermo Chávez y en El Poblet, Luis Valls.

El impacto de estas listas es inmediato, como reconoce. A su aparición en OAD como número 8 de Europa por su restaurante en Dénia suma también recientemente el subir en 50 Best a la posición 14 de todo el mundo. Así, tras estas menciones, las reservas subieron entre un 10 y un 15 % respecto al año anterior. "Somos una sociedad que necesitamos esos estímulos, esos golpes de efecto", concede, "que muchas veces estas listas lo que hacen es descubrir a otras personas que hay un lugar en Denia, en Valencia, Madrid o Londres", aludiendo a las diferentes ciudades donde está presente.

La suma de reconocimientos que acumula Dacosta a partir de su trabajo en Dénia coincide con el bum gastronómico y hotelero de este verano en la provincia de Alicante. "Estamos viviendo el mejor momento de mi carrera profesional en cada uno de mis restaurantes porque vas consolidando equipos, vas solidificando un poco la idea de lo que quieres hacer".

Y como puntualiza, ese orgullo del equipo, no viene "desde una perspectiva chovinista, quiero decir que estamos mucho más preparados estructuralmente para la recepción del cliente, la continuidad e incluso el seguimiento cuando se marcha, en un momento en el que vivimos de un turismo en alza, que la gente viaja por comer. Ya no solamente es porque cocinemos o sirvamos mejor o peor, que también trabajamos para la mejora continua, me refiero a esa parte de la gestión del turismo".

Una oferta en la que tiene clara su diferenciación. "El Poblet es un restaurante que aporta a la paleta de color de la oferta gastronómica de Valencia unas peculiaridades muy singulares. Dentro del sello Quique Dacosta, Luis Valls hace su propia cocina y lo bonito es que lo está haciendo desde una perspectiva muy de la ciudad. Está entre el clasicismo y la creatividad, tamizada por ese código de sabor y esa paleta de producto. Le hace que haga una cocina muy interesante, muy enraizada, pero que aporta valor porque no es la cocina valenciana dogmática, que se puede rápidamente descodificar cuando hablamos de cocina valenciana".

En Madrid "Deessa es una cocina de una sensualidad tremenda. Para mí, es la diosa de mis cocinas. Al final habita una piel especial, que es la del Hotel Ritz, y de alguna manera u otra, está implícito en la cocina que hacemos aquí".

Y el repaso termina con lo más difícil, el local al que da nombre. "Quique Dacosta restaurante tiene un lema ya preestablecido, que es cocinar belleza". Un lema que instauró "fruto de un trabajo de exploración, que fue un documental que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián. Ahí había actores, directores de cine, poetas, pintores, dramaturgos, filósofos, que habían comido en Quique Dacosta restaurante. Al final, la conclusión a la que llegábamos, que se sugería todo el rato, era belleza".