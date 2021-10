Quique Dacosta, la búsqueda de la belleza "sin dogmas" en la cocina desde Dénia

"El mero acto de comer es el principio de mi oficio", cuenta Quique Dacosta. Y a partir de eso, el considerado uno de los mejores cocineros de Europa, se embarca en un nuevo proyecto audiovisual. Cocinar Belleza es el documental que presenta en el festival Gastrocinema y que lo reúne con diversos artistas e intelectuales para encontrar la respuesta a una pregunta, ¿puede un sabor ser bello?

"El trabajo que uno hace, dependiendo de cómo lo ejecute y da igual la disciplina, representa la belleza, sabiendo que esto es pura subjetividad", cuenta. Lo hace poco antes de encontrarse con el expectante público que asiste al pase de este trabajo dirigido por Sergio Piera. "No es tanto que yo haga una intención en la búsqueda de, sino que lo que hacemos tiene una consecuencia que se llama Cocinar Belleza".

"Cocinar Belleza es la consecuencia del trabajo que hacemos", asegura. En él empezaron a preguntar a personas de otras disciplinas si a la cocina se le puede atribuir el término belleza. Una lista que incluía el cantante de ópera Juan Diego Flórez, directores de museos como Guillermo Solana y Vicent Todolí, el diseñador Miguel Adrover, la escritora Rosa Regàs y la coreógrafa Sol Picó, entre otros.

Más allá de con qué materia, se habla de la belleza desde disciplinas diferentes, tejiendo las respuestas que estos le proporcionan. Y entre las conclusiones que avanza, "hay mil miradas en que la belleza se refugia, no hay un dogma". Y por eso insiste en que no quiere sentar cátedra, sino generar una reflexión donde se presentan ejemplos de lo efímero, como la danza, o lo perdurable, como la pintura.

En todas las plataformas

"Yo la cocina no la vendo, no comercializo con ella. Sí que hay un principio en mi trabajo que es la divulgación". Y esta, añade, tiene muchos soportes que él ha aprovechado. Ya sea en congresos, los seis libros que ha publicado o en una serie documental, Quique Dacosta comparte su saber "con todas las plataformas que me permite este tiempo".

Todo ese trabajo le sitúa también como uno de los más destacados representantes de la gastronomía en España. Desde Dénia capitanea su restaurante tres estrellas Michelin y, además de sus locales en Valencia y Londres, este año se ha centrado en expandirse en Madrid.

Momento dorado

Con toda eso sobre la mesa, tiene claro que "la Comunidad Valenciana es un territorio gastronómicamente muy interesante, pujante y diferente a otros. Ni mejor ni peor". Aunque añade risueño que, "desde una perspectiva chovinista, te diría que mejor".

La tendencia al alza que recibe el sector por parte de la crítica sí que la agradece. "Vivimos un momento muy dulce, donde cocineros y cocineras, pasteleros, panaderos, agricultores, pescadores... están recibiendo grandes reconocimientos en torno a la gastronomía. Obviamente, vivimos un momento dorado".

Eso se rematará este año con la gala de la entrega de las nuevas estrellas de la Guía Michelin. La cita en Valencia será "uno de los grandes hitos que refrenda el trabajo que estamos haciendo y que nos da la oportunidad a todos los establecimientos de este territorio, que no estaba llamado a la alta cocina cuando yo empecé a cocinar, para decir que aquí estamos nosotros trabajando con la vocación no de competir, pero sí de ganar".

