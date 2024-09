Los mejores restaurantes Michelin y Sol Repsol, a precio de tapa en Alicante Gastronómica 2024

Uno de los espacios más populares de la feria Alicante Gastronómica es el Rincón de las Estrellas y los Soles. Y lo es en el doble sentido de la palabra, por precios asequibles y por la gran demanda de público que quiere probar lo que preparan los mejores cocineros de España.

Del viernes 27 al lunes 30 de septiembre pasarán 120 Estrellas Michelin y Soles Repsol, las máximas notas que ponen estas prestigiosas guías. Y como destacan los organizadores a través de una nota, lo hacen con pequeñas elaboraciones a precios populares.

Una de las novedades de esta sexta edición es que entre esa selección de los mejores chefs de España, se dará especial protagonismo a los restaurantes de Baleares y Castilla-La Mancha. Así, los cocineros más valorados de la provincia de Alicante compartirán espacio con sus colegas en esta cita abierta a todos.

¿Y quiénes pasarán por los cuatro días de feria? Los organizadores avanzan que estarán restaurantes emblemáticos como la mítica La Finca de Susi Díaz en Elche o Ferdinando Bernardi desde Casa Bernardi en Benissa.

La amplia lista incluye muchos representantes de la ciudad de Alicante como el grupo Nou Manolín-Piripi-Pópuli Bistró, Espacio Montoro, Taberna del Gourmet, Petímetre y Fran Segura & Co. También participan Lula by Aurora Torres desde Los Montesinos y Nazario Cano by Ritual de Terra desde Xàbia.

Igualmente, tendrán presencia Ababol by Juan Monteagudo (Albacete), el Equipo Bocuse d'Or España, y Morena Ibiza by Sergio Giraldo y Rodi de Taúlla (Murcia) entre otros. Las marcas Alma Marina Salazones, Estrella de Levante y Coca-cola marcarán la diferencia en esta experiencia culinaria, que abre la alta cocina creada por chefs de prestigio al público visitante.

Disfrutar la excelencia

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha incidido en que "estamos comprometidos con acercar la alta cocina a todos los públicos. A través de este rincón, brindamos la oportunidad de probar tapas de chefs con estrellas Michelin y Soles Repsol a precios asequibles". "Queremos que cualquier persona pueda conocer y disfrutar la excelencia gastronómica de nuestra provincia, y del Mediterráneo", ha apuntado Amor.

Los chefs, muchos de ellos reconocidos con estrellas Michelin y soles Repsol, se reunirán en este espacio para mostrar su creatividad mediante una selección de bocados que mezclan sabores a innovación y tradición.

Experiencia coctelera

Entre las propuestas que destacan en este rincón dedicado al sabor, se incorpora en esta edición Puntapiedra, que dará a conocer una oferta de coctelería de autor, liderada por el coctelero Juan Tomás. Para ello contará con una barra central en la que se realizará una representación artística y los asistentes podrán probar bebidas innovadoras para vivir una experiencia de coctelería de gran nivel.