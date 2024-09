De Rodri a Lamine, el resort de un pueblo de Alicante donde se forman las estrellas de la Selección Española

Desde los más veteranos hasta las más jóvenes promesas de la Selección Española. La mayoría de ellos han pasado por el Albir Garden Resort en El Albir (L’Alfàs del Pi), un complejo de apartamentos que sirve de centro oficial de concentraciones para las categorías inferiores de La Roja.

L’Alfàs del Pi, que goza de una relevante tradición deportiva, recibe a las futuras estrellas nacionales en cada ventana de selecciones desde las categorías sub-15 hasta las sub-21.

En este espacio, a diez minitos en coche de Benidorm, maduran las promesas en un entorno privilegiado con cuatro campos de fútbol donde se organizan amistosos y torneos internacionales para preparar a los jugadores antes de mundiales o Eurocopas de equipos masculinos como femeninos.

El CEO de Albir Garden Resort, Jaime Soria, explica que antes en la zona había una urbanización de apartamentos de una promoción inmobiliaria que quebró por la crisis de los 90, por lo que usaron las instalaciones para convertirlo en un hotel.

"Comenzamos con el tema del turismo vacacional y, en invierno, que no había tanta afluencia, empezamos a involucrarnos en el deporte", señala. "Por las características del hotel podíamos hacer algo que otros hoteles no podían, como campos de fútbol. En lugares como Benidorm, por ejemplo, no es posible por el espacio disponible", comenta Soria.

De esta forma, el recinto comenzó a organizar torneos y entrenamientos para selecciones hace más de 15 años. El empresario recuerda que "la primera vez que vino la Selección Española fue para un Mundial Sub-17 en Nigeria y para otro Sub-20 en Turquía". Y destaca a Jesé y Deulofeu como algunas de las mayores estrellas de las primeras visitas de la selección.

Al principio era esporádico, pero con el tiempo la calidad de las instalaciones y las condiciones del lugar hicieron que cada vez fuera más frecuente que la selección visitara la provincia, y no solo la española, también un nutrido número de combinados internacionales.

No fue hasta hace alrededor de siete años que comenzó a estrecharse la relación, coincidiendo con los cambios en la Federación Española, ya que los que llegaron "querían hacer más cosas con las categorías inferiores".

Estrellas mundiales de la talla de Lamine Yamal, Gavi, Fermín, Pedri, Ansu Fati o Nico, pero también otros como Dani Olmo, Ferran Torres, Unai Simón o Rodri, han madurado y pulido su juego en los últimos años en el Albir Garden. Soria ha visto pasar por los campos del complejos a "muchos jugadores talentosos que desde muy jóvenes ya mostraban algo especial". Aunque destaca que otros tantos que apuntaban a lo más alto se quedaron por el camino.

Otros deportes

Así, el espacio organiza a final de septiembre organizarán un torneo femenino Sub-17 con la participación de España, Portugal, México, Kenia y Marruecos, pero no solo se quedan en el fútbol. Se han especializado de igual forma en ciclismo, tenis y atletismo, si bien acogen disciplinas tan variadas como golf o tiro con arco entre muchas otras.

"Alicante tiene un clima y montañas perfectas para entrenar, lo que atrae a equipos de ciclismo de todo el mundo. Además, el buen tiempo permite entrenar en condiciones óptimas la mayor parte del año. Vienen a principios de año, en enero, cuando empieza la temporada. También recibimos a equipos de bicicleta de montaña y ciclocrós", sostiene Soria.

El mismo caso se da en los tenistas, ya que muchos del este de Europa vienen a la provincia para poder competir en épocas en las que no podrían en sus países, sobre todo tenistas jóvenes.

Como curiosidad, Soria resalta que "los cinco tenistas que tenía Rusia cuando compitió contra España en la Copa Davis antes de la Guerra de Ucrania habían pasado por L'Alfàs del Pi cuando eran jóvenes".

Todo ello hace que se cree un oasis de talento deportivo y el Albir Garden se convierta en una especie de mini villa olímpica con los nombres más prometedores de sus respectivos deportes.