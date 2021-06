El alicantino Quique Dacosta, entre los diez mejores restaurantes de Europa

Quique Dacosta (Dénia, Alicante) se ha aupado entre los diez primeros puestos de la lista OAD de los 150 Mejores Restaurantes de Europa 2021, cuyo podio integran Alchemist (Copenhague), Restaurant Frantzén (Estocolmo) y el asador de Bittor Arginzoniz (Vizcaya).



Fundada por Steve Plotnicki en 2003 y elaborada a raíz de más de 220.000 reseñas aportadas por más de 7.000 votantes registrados en la plataforma Opinionated About Dining (OAD), este año y debido a la pandemia el listado del talento gastronómico europeo -cuenta también con extensiones en Asia y América- se ha presentado este lunes de forma telemática e incluye a 74 españoles entre los Top 150 y las categorías Muy recomendado Recomendado, que suman 354 restaurantes del continente.



En la gala destacados protagonistas de la gastronomía internacional como Elena Arzak (Arzak, San Sebastián), Massimiliano Alajmo (Le Calandre, Italia), Ana Ros (Hisa Franco, Eslovenia), Jeremy Chan (Ikoyi, Londres), Barbara Eselböck (Taubenkobel, Austria) y Beau Clugston de Iluka (Copenhague) han desvelado la composición de este ránking.



Lo encabeza Alchemist (Copenhague), donde Rasmus Munk practica su cocina holística, que combina gastronomía, arte, ciencia, tecnología y diseño para "crear una experiencia sensorial que lo abarque todo" y que "va más allá del plato", y en el segundo puesto se sitúa Restaurant Frantzén (Estocolmo), con Björn Frantzén como abanderado de la nueva cocina sueca basada en el producto local, técnicas japonesas y sostenibilidad.



Completa el podio el vasco Bittor Arginzoniz con su Etxebarri en Axpe (Vizcaya), donde ha reinventado el mundo de la parrilla gracias tanto a su conocimiento y selección de la materia prima como al desarrollo de utensilios que le permiten llevar a las brasas desde las angulas a una yema de huevo, además de verduras, pescados y carnes.



En el puesto octavo se sitúa Quique Dacosta, del restaurante homónimo en Dénia, con platos que reivindican tanto la cocina mediterránea como la belleza; seguido del trío catalán y la vanguardia culinaria de Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas en Disfrutar (Barcelona), la gastronomía sostenible y creativa de Eneko Atxa en Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya) y la excelencia de los hermanos Roca en El Celler de Can Roca (Girona).



La presencia española en esta listado de los Top 150 de Europa demuestra su variedad culinaria, porque están contemplados tanto el terruño que defiende Oriol Rovira en El Calsals (Sagàs, Barcelona) como la imaginativa, viajera y creativa de David Muñoz en DiverXO (Madrid), además de la reivindicación del mar de Ángel León en Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) y el minimalismo de Pedro Sánchez en Bagá (Jaén).



Por orden de aparición continúa en este listado la vanguardia de Andoni Luis Aduriz en Mugaritz (Rentería, Guipúzcoa), la cocina del "territorio inhóspito" de La Vall de Bianya de Jordi Juncà en Ca l'Enric (Girona), la catalana traída al presente de Jordi Vilà en Alkimia (Barcelona), las fusiones del argentino Paulo Airaudo en Amelia (San Sebastián) y la investigación andalusí de Paco Morales en Noor (Córdoba).



Lasarte, restaurante con el sello de Martín Berasategui en Barcelona, la esencialidad y la apuesta por el mundo vegetal de Josean Alija en Nerua (Bilbao), la imaginación de Jordi Cruz en ABaC (Barcelona), el respeto al producto marino de Ever Cubilla en Espai Kru (Barcelona) y la oda al atún rojo de almadraba de El Campero (Barbate, Cádiz) son otros ejemplos de la presencia española en esta lista de los mejores restaurantes de Europa.



Moments (Barcelona), Els Pescadors (Llançà, Girona), L'Escaleta (Cocentaina, Alicante), Casa Marcial (Asturias), La Tasquita de Enfrente (Madrid), El Poblet (Valencia), Koy Shunka (Barcelona), Cocina Hermanos Torres (Barcelona), Lú, Cocina y Alma (Jerez, Cádiz), Akelarre (San Sebastián) y Dos Palillos (Barcelona) completan una lista en la que España es el país más representado entre los 150 Top Restaurantes del continente.



También se ha hecho público el listado de los mejores restaurantes "casual" para la comunidad OAD, con un claro dominio español, ya que son ocho los que figuran dentro de los diez primeros, con un podio encabezado por Elkano (Getaria, Guipúzcoa), Mannix (Campaspero, Valladolid) y Pepe en Grani (Caiazo, Italia).



La buena cocina marinera española está representada a través de Güeyu Mar (Ribadesella, Asturias), Estimar (Barcelona), D 'Berto (O Grove, Pontevedra) y Los Marinos Jose (Fuengirola, Málaga), aunque también se incluyen restaurantes especializados en carne y brasas como Casa Julián Tolosa (Guipúzcoa) y Al Kostat, la versión más informal de Jordi Vilà en Barcelona.