Alicante redescubre a Mariano Maestro con su primera exposición en solitario en la ciudad: "Es un orgullo"

"Me considero alicantino de corazón porque me he criado en ti y mi familia ha vivido aquí desde los años sesenta". Así de emocionado se expresa Mariano Maestro en la que es su primera exposición individual en la ciudad.

Generalitat y Ayuntamiento han destacado la coordinación con la que han trabajado para traer a la Lonja de Pescado una exposición que estará hasta finales de octubre. En ella se presentan los mejores trabajos del que han llamado "maestro de la abstracción geométrica".

Cuadros y pequeñas esculturas que abarcan desde los años 70 hasta la actualidad llenan la mayor sala de exposiciones de la ciudad. Y es que, como resalta el emocionado artista, "tengo muchas cosas por presentar".

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha recordado los lazos que la unían en su etapa como comisaria artística con Maestro y Grau. Y ahí ha subrayado la importancia de exhibir en la ciudad la obra del creador: "Exponente destacado del geometrismo de nuestra Comunitat".

Maestro que pasó a estudiar a Valencia en 1973 también ejerció allí su carrera en la facultad de Bellas Artes San Carlos durante 28 años. Y pese a la cercanía entre ambas ciudades ha reconocido la pena "porque en Alicante prácticamente no conocen mi obra".

Para cerrar la deuda está Estructuras criptomórficas, una exhibición que ya pasó por Valencia en la Fundación Chirivella Soriano, y que organiza el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Tanto su gerente, Nicolás Bugeda, como la concejala Nayma Beldjilali, han valorado la colaboración entre las instituciones para traerla a Alicante.

La exposición de Mariano Maestro recoge obras desde 1970 hasta la actualidad. M.H.

Emocionado, Maestro ha repasado brevemente una carrera en la que ha ido trabajando diferentes estilos: "Estoy súper contento y no quepo en mí mismo al ver mi exposición en la ciudad que me ha visto crecer".