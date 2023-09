¿Qué hora es la mejor para desayunar y adelgazar? Esto es lo que dicen los nutricionistas

Hay quienes la recomiendan antes de las 9 de la mañana, otros una hora después de levantarse y hay incluso quienes apuestan por ayunar y atrasar lo máximo posible esa primera comida del día. La realidad, es que todas estas opciones se encuentran alejadas de la hora del desayuno perfecta que recomiendan realmente los nutricionistas en España.

Y es que, al igual que ocurre con la mejor hora para cenar, es esencial que nos aseguremos de escoger la mejor hora para el desayuno. Una hora que bien elegida podrá ayudarnos a adelgazar de forma efectiva y saludable, pero también a retrasar el envejecimiento. ¿Quieres saber de cuál se trata? Te lo contamos.

¿Qué hora es la mejor para desayunar?

La realidad sobre la mejor hora para desayunar, es que siempre la hagamos a la hora que mejor nos venga. Sí has leído bien. Cada persona debe poder desayunar cuando más le convenga y esto siempre dependerá de las obligaciones y horarios de cada uno.

[¿Cómo activar la leptina para adelgazar? Fundamental para acelerar el metabolismo]

Aunque lo que sí que deberíamos tener en cuenta según los expertos es respetar al menos las 12 horas que sería recomendable dejar pasar entre la cena y el desayuno.

Un total de 12 horas de ayuno que nos permitiremos durante el sueño y las primeras horas de la mañana y que son las encargadas de proporcionarnos un efecto antienvejecimiento y de ayudarnos también a mantener un control de peso saludable.

Un ejemplo de hora correcta para desayunar, sería elegir las 9:30 horas si hemos cenado a las 21:30 por ejemplo. Un ejemplo de hora adecuada para la cena que podremos adaptar a nuestros propios horarios y necesidades. Por lo tanto, la hora a la que desayunemos siempre dependerá de la hora a la que elijamos cenar el día anterior.

[¿Comer lentejas ayuda a la pérdida de peso?]

Aún así, hay quienes no pueden permitirse otra hora para desayunar que no sea justo al levantarse, si este es tu caso y aún no han transcurrido las 12 horas, sin duda será siempre mejor desayunar que saltarse el desayuno. Siendo esto último, algo nada recomendable.

¿Por qué la hora del desayuno puede ayudar a rejuvenecer y perder peso?

Al dejar esas 12 horas de diferencia entre la cena y el desayuno, estaremos favoreciendo diferentes procesos en nuestro cuerpo especialmente beneficiosos para una pérdida de peso más eficiente y saludable, así como para la ralentización del envejecimiento. Entre esos procesos encontramos:

Control de la ingestión calórica: Al pasar un período de ayuno durante la noche y luego consumir un desayuno equilibrado y nutritivo, puedes ayudar a controlar la ingesta calórica total del día. Esto se debe a que un desayuno satisfactorio puede reducir los antojos de alimentos poco saludables y las comidas altas en calorías durante el día.

Al pasar un período de ayuno durante la noche y luego consumir un desayuno equilibrado y nutritivo, puedes ayudar a controlar la ingesta calórica total del día. Esto se debe a que un desayuno satisfactorio puede reducir los antojos de alimentos poco saludables y las comidas altas en calorías durante el día. Estabilidad de azúcar: Un desayuno balanceado con carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables puede ayudar a mantener niveles estables de azúcar. Esto evita los picos de insulina, que pueden estar relacionados con el envejecimiento prematuro y el almacenamiento de grasa.

Un desayuno balanceado con carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables puede ayudar a mantener niveles estables de azúcar. Esto evita los picos de insulina, que pueden estar relacionados con el envejecimiento prematuro y el almacenamiento de grasa. Estímulo metabólico: Comer en la mañana puede activar el metabolismo, lo que significa que tu cuerpo quema calorías de manera más eficiente durante el día. Esto puede ayudar en la pérdida de peso a largo plazo.

Comer en la mañana puede activar el metabolismo, lo que significa que tu cuerpo quema calorías de manera más eficiente durante el día. Esto puede ayudar en la pérdida de peso a largo plazo. Nutrientes esenciales: Un desayuno saludable proporciona nutrientes esenciales, vitaminas y minerales que son necesarios para la salud de la piel, el cabello y las uñas, lo que puede contribuir a un aspecto más juvenil.

Un desayuno saludable proporciona nutrientes esenciales, vitaminas y minerales que son necesarios para la salud de la piel, el cabello y las uñas, lo que puede contribuir a un aspecto más juvenil. Reducción del estrés oxidativo: Los antioxidantes presentes en un desayuno rico en frutas y verduras pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo, que está relacionado con el envejecimiento celular.

Los antioxidantes presentes en un desayuno rico en frutas y verduras pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo, que está relacionado con el envejecimiento celular. Reparación y renovación celular: Durante el sueño, el cuerpo se dedica a la reparación y renovación celular. Un desayuno adecuado proporciona los nutrientes necesarios para continuar este proceso y apoyar la regeneración de tejidos.

Durante el sueño, el cuerpo se dedica a la reparación y renovación celular. Un desayuno adecuado proporciona los nutrientes necesarios para continuar este proceso y apoyar la regeneración de tejidos. Mejora de la saciedad: Un desayuno completo y equilibrado tiende a generar una mayor sensación de saciedad, lo que puede ayudar a evitar los atracones de alimentos poco saludables más tarde en el día.

¿Cuál es el desayuno perfecto?

Lo mejor en estos casos sería beber un café o un té después de levantarse, hacer algo de ejercicio y tomar un desayuno nutritivo después. La razón de que sea así, es que de esta manera está demostrado que podemos llegar a disfrutar mucho más del desayuno.

[La Infusión antiinflamatoria que los expertos recomiendan tomar en ayunas]

Además, cuantas más horas estemos sin ingerir calorías, más beneficios aportaremos a nuestra salud, tanto para frenar el envejecimiento, como para ayudarnos en nuestro plan de adelgazamiento.

Entre los ingredientes beneficiosos para la salud que no deberían faltar en ese desayuno saludable encontramos:

Proteínas magras: Las proteínas son esenciales para mantener la saciedad y favorecer la reparación de tejidos. Puedes incluir opciones como yogur griego bajo en grasa, huevos, pavo, salmón o tofu.

Las proteínas son esenciales para mantener la saciedad y favorecer la reparación de tejidos. Puedes incluir opciones como yogur griego bajo en grasa, huevos, pavo, salmón o tofu. Grasas saludables: Las grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate, las nueces, las semillas de chía o el aceite de oliva extra virgen, son importantes para la salud de la piel y el cabello, así como para la absorción de vitaminas liposolubles.

Las grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate, las nueces, las semillas de chía o el aceite de oliva extra virgen, son importantes para la salud de la piel y el cabello, así como para la absorción de vitaminas liposolubles. Fibra: La fibra es clave para la digestión y la regulación del azúcar. Los alimentos ricos en fibra incluyen avena, frutas (como manzanas y peras) y vegetales de hojas verdes.

La fibra es clave para la digestión y la regulación del azúcar. Los alimentos ricos en fibra incluyen avena, frutas (como manzanas y peras) y vegetales de hojas verdes. Carbohidratos complejos: Opta por carbohidratos integrales en lugar de refinados. Los ejemplos incluyen pan integral, avena, quinua o batatas. Estos proporcionan energía sostenida durante la mañana.

Opta por carbohidratos integrales en lugar de refinados. Los ejemplos incluyen pan integral, avena, quinua o batatas. Estos proporcionan energía sostenida durante la mañana. Antioxidantes: Las frutas y verduras ricas en antioxidantes, como las bayas, las espinacas y los tomates, ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y protegen la piel de daños causados por los radicales libres.

Las frutas y verduras ricas en antioxidantes, como las bayas, las espinacas y los tomates, ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y protegen la piel de daños causados por los radicales libres. Hidratación: Incluye una bebida saludable como agua, té verde o té de hierbas para mantenerte hidratado durante el día.

Incluye una bebida saludable como agua, té verde o té de hierbas para mantenerte hidratado durante el día. Suplementos: Si es necesario, considera tomar suplementos de vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina D o el colágeno, después de consultar con un profesional de la salud.

Aún así, no olvides que las necesidades nutricionales varían de persona a persona, por lo que es importante adaptar tu desayuno a tus necesidades individuales y consultar con un profesional de la salud o un dietista registrado si tienes inquietudes específicas sobre tu dieta.

Además, el desayuno solo deberá ser una parte de un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular, sueño adecuado y manejo del estrés.

Sigue los temas que te interesan