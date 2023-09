La fruta rica en vitamina C que evita los resfriados, adelgaza y frena el envejecimiento

Defiéndete contra los resfriados, adelgaza y rejuvenece con esta fruta cargada de vitamina C

Aunque los 50 se hayan convertido en los nuevos 30, lo cierto es que el paso de los años influye y mucho. Y es que, a pesar del estilo de vida que hayas optado por llevar y la forma en que lo lleves, sobre todo las mujeres por norma general tendemos a sufrir más con el paso de los años sobre todo por motivos hormonales o las diferentes etapas de la vida. Aún así, con los hábitos saludables adecuados y el ejercicio como base, sí que podremos conseguir que esos cambios nos pasen menos factura.

Todo esto, tiene que ver con la ralentización que nuestro organismo experimenta en el metabolismo basal. Un cambio que no somos capaces de percibir, pero que es el principal culpable de esos kilos de más que suelen ir acumulándose con el paso de los años. Un proceso en el que la dieta y el ejercicio pasan a tener un papel importante y fundamental. De ahí que sea recomendable un consumo diario de alimentos aliados como las frutas o las verduras. Pero de todas ellas, existe una fruta especialmente beneficiosa que no deberías dejar de incluir en tu dieta pasados los 50 precisamente por sus muchos beneficios. Te contamos de cuál se trata.

La importancia del consumo de frutas pasados los 50

El consumo de frutas es fundamental para las mujeres mayores de 50 años por varias razones. En primer lugar, las frutas son una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina C, el potasio y el folato, que son importantes para mantener la salud en esta etapa de la vida. Estos nutrientes pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, mantener la salud cardiovascular y apoyar la función cognitiva.

[El alimento probiótico de moda en España es rico en vitamina B12 y un aliado para la mujer]

Además, las frutas son ricas en fibra, por lo que ayudan a mantener la regularidad intestinal, controlar el peso y prevenir problemas digestivos comunes en esta edad. También contienen antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades del corazón y otros problemas de salud asociados al envejecimiento.

En definitiva, el consumo regular de frutas proporciona una amplia gama de nutrientes esenciales y beneficios para la salud que son especialmente importantes para las mujeres mayores de 50 años, ya que ayudan a mantener su bienestar y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.

La fruta rica en vitamina C que evita los resfriados y frena el envejecimiento

A pesar de que todas las frutas por lo general cuentan con propiedades beneficiosas para la salud, sí que existen algunas que destacan por encima de otras por su alto contenido en vitaminas y minerales. En esta ocasión la fruta de la que queremos hablarte es un cítrico, conocido por sus buenísimas propiedades nutricionales y su contenido en vitamina C, ácido fólico y carotenos. Por si aún no lo has adivinado, hablamos del pomelo.

[El postre que los nutricionistas recomiendan cenar para perder peso de forma sana]

Un tipo de fruto propio de climas tropicales que se comercializa especialmente durante los meses de otoño e invierno y cuyo aporte calórico es especialmente bajo, algo que se complementa con su gran cantidad de agua (un 90%).

El pomelo es una fruta que puede ofrecer varios beneficios para la salud de las mujeres, al igual que para personas de todas las edades. Entre sus beneficios destacan:

Vitamina C: El pomelo es una excelente fuente de vitamina C, que es esencial para la salud en general y puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y a atrasar el envejecimiento. Las mujeres mayores de 50 años pueden beneficiarse de una ingesta adecuada de vitamina C para mantener una piel saludable, huesos fuertes y una función inmunológica óptima.

El pomelo es una excelente fuente de vitamina C, que es esencial para la salud en general y puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y a atrasar el envejecimiento. Las mujeres mayores de 50 años pueden beneficiarse de una ingesta adecuada de vitamina C para mantener una piel saludable, huesos fuertes y una función inmunológica óptima. Antioxidantes: El pomelo contiene antioxidantes, como los flavonoides, que pueden ayudar a combatir los resfriados, el estrés oxidativo y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades del corazón. Esto es beneficioso para las mujeres sobre todo pasados los 50, ya que su riesgo de desarrollar estas enfermedades aumenta con la edad.

El pomelo contiene antioxidantes, como los flavonoides, que pueden ayudar a combatir los resfriados, el estrés oxidativo y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades del corazón. Esto es beneficioso para las mujeres sobre todo pasados los 50, ya que su riesgo de desarrollar estas enfermedades aumenta con la edad. Hidratación: El pomelo tiene un alto contenido de agua, lo que puede ayudar a mantener una hidratación adecuada, algo esencial para mantener una piel sana y ayudar a prevenir problemas de salud relacionados con la deshidratación.

El pomelo tiene un alto contenido de agua, lo que puede ayudar a mantener una hidratación adecuada, algo esencial para mantener una piel sana y ayudar a prevenir problemas de salud relacionados con la deshidratación. Fibra: El pomelo también es una buena fuente de fibra, que puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable y regular. Esto es especialmente importante a medida que las personas envejecen y pueden experimentar problemas digestivos.

Cómo puede ayudar el consumo de pomelo a adelgazar de forma saludable

El consumo de pomelo también puede ayudar en una dieta equilibrada a adelgazar principalmente debido a varias razones:

[¿Fruta fresca o solo yogur para cenar? Esto es lo que recomienda la Universidad de Harvard]

Bajo contenido calórico: El pomelo es una fruta baja en calorías pero alta en volumen debido a su alto contenido de agua y fibra. Esto significa que puedes comer una porción considerable de pomelo sin consumir una gran cantidad de calorías, lo que puede ayudar a controlar la ingesta calórica total en una dieta de pérdida de peso.

El pomelo es una fruta baja en calorías pero alta en volumen debido a su alto contenido de agua y fibra. Esto significa que puedes comer una porción considerable de pomelo sin consumir una gran cantidad de calorías, lo que puede ayudar a controlar la ingesta calórica total en una dieta de pérdida de peso. Fibra saciante: El pomelo es una buena fuente de fibra dietética, especialmente la variedad de fibra soluble llamada pectina. La fibra aumenta la sensación de saciedad y puede ayudar a reducir los antojos y el consumo excesivo de alimentos, lo que es beneficioso cuando se está tratando de perder peso.

El pomelo es una buena fuente de fibra dietética, especialmente la variedad de fibra soluble llamada pectina. La fibra aumenta la sensación de saciedad y puede ayudar a reducir los antojos y el consumo excesivo de alimentos, lo que es beneficioso cuando se está tratando de perder peso. Regulación de azúcar: Algunas investigaciones sugieren que el pomelo podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a regular los niveles de azúcar. Esto puede ser beneficioso para las personas que luchan con problemas de azúcar y la resistencia a la insulina, que a menudo están relacionados con el aumento de peso.

Algunas investigaciones sugieren que el pomelo podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a regular los niveles de azúcar. Esto puede ser beneficioso para las personas que luchan con problemas de azúcar y la resistencia a la insulina, que a menudo están relacionados con el aumento de peso. Hidratación: Al tener un alto contenido de agua, puede ayudar a mantener una buena hidratación. A veces, la sed puede confundirse con el hambre, y al mantenerse bien hidratado, puedes reducir la probabilidad de comer en exceso.

Sigue los temas que te interesan