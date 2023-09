Síndrome de Rebeca: descubre si lo tienes y por qué podría arruinar tu relación de pareja

Son emociones naturales que indican que algo pasa y debemos gestionarlo". Habitualmente destinados a personas de nuestro entorno, en el presente, no son tan frecuentes en relación con las del pasado. Casi normales para unos, tóxicos para otros, los celos son uno de los problemas recurrentes en las relaciones de pareja. Alba Centauri, activista de poliamor, declaró en este sentido en una entrevista para la Revista de JOYclub: "esperar no sentir celos es como esperar no sentir dolor cuando te quemas.". Habitualmente destinados a personas de nuestro entorno, en el presente, no son tan frecuentes en relación con las del pasado.

Esta tendencia se conoce como Síndrome de Rebeca. Unai Aso, psicólogo de Buencoco, nos ayuda a entender en qué consiste.

¿En qué consiste el síndrome de Rebeca? ¿Cómo se manifiesta?

El síndrome de Rebeca no es un término reconocido oficialmente en psicología (el nombre proviene de una novela de Daphne du Maurier que fue llevada al cine por Hitchcock). Básicamente, es un término utilizado para referirse a los celos que una persona siente por las parejas o relaciones anteriores de su pareja actual.

La persona que lo sufre se compara constantemente con esas figuras del pasado, sintiéndose siempre en desventaja. Este "síndrome" puede llevar a la persona a obsesionarse y a adoptar conductas de vigilancia hacia los ex de su pareja (por ejemplo, investigar lo que hace en redes sociales, controlar sus interacciones, ver con quién habla, etc.)

¿A quién puede afectar?

A priori, este síndrome puede afectar a cualquier persona, pero es cierto que las personas con baja autoestima e inseguridades tienen más riesgo de desarrollar conductas de celos patológicos. En realidad, no importa si las relaciones anteriores de su pareja fueron sentimentales o sexuales, el impacto emocional puede ser igual de significativo y la sensación de salir perjudicada en las comparaciones siempre suele estar presente.

¿Cuáles son sus causas? ¿Y sus consecuencias?

No hay causas específicas para el síndrome de Rebeca, pero como he comentado anteriormente, es más probable que aparezca en personas con baja autoestima (desvalorización, falta de reconocimiento de las propias capacidades, etc.) e inseguridades y desconfianza, especialmente cuando perciben que su pareja valora más a su ex en ciertos aspectos.

Las consecuencias pueden ser muy variadas y dependerá de cada caso en particular, pero lo más habitual es que lleve a discusiones constantes, reproches y una relación poco saludable que puede terminar en ruptura.

¿Cómo se puede remediar?

Para evitar este tipo de conductas disfuncionales es importante mantener una comunicación abierta y sincera en la relación, en la que ambos miembros de la pareja comuniquen sus motivaciones, deseos e intenciones con asertividad. En muchos casos, puede ser necesario buscar la ayuda de un psicólogo especialista en terapia de pareja y/o individual o incluso combinar ambas. La psicoterapia puede tratar los celos patológicos con eficacia.

Sigue los temas que te interesan