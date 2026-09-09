Boombastic seguirá en España: el festival confirma su regreso a Asturias en 2027 con una edición de récord

Boombastic no se va de España. El festival que nació en Asturias y que en los últimos años se ha convertido en una de las grandes citas musicales del verano ha confirmado que seguirá teniendo en su tierra de origen una de sus principales sedes.

Después de anunciar su expansión internacional con nuevos proyectos en Miami y Buenos Aires, la organización ha querido despejar cualquier duda entre sus seguidores y ya ha puesto fecha a su regreso a Asturias: los días 15, 16 y 17 de julio de 2027.

La confirmación supone un importante respaldo al público que ha acompañado al festival desde sus comienzos y llega en un momento de crecimiento para una marca que continúa ampliando sus fronteras.

Boombastic prepara para 2027 una edición asturiana de mayores dimensiones, con un nuevo formato que contará con diez escenarios y una capacidad prevista de hasta 100.000 asistentes diarios.

De esta manera, Asturias seguirá siendo el punto de partida de un proyecto que pretende mantener su identidad y, al mismo tiempo, consolidarse como una propuesta de referencia dentro y fuera de España.

La organización ha insistido en el vínculo especial que mantiene con el Principado, la tierra donde nació el festival y desde la que ahora afronta una nueva etapa de expansión.

Una preventa especial para sus seguidores

Como muestra de agradecimiento al público que ha respaldado Boombastic desde sus primeras ediciones, el festival ha anunciado una promoción especial para el lanzamiento de los abonos.

Los primeros 10.000 abonos podrán adquirirse desde 10 euros por día, una oferta pensada para premiar a los seguidores que quieran asegurarse su presencia en la cita asturiana de 2027.

La venta arrancará el próximo 15 de septiembre a las 12:00 horas a través de la página web oficial de Boombastic. Los abonos incluirán, además, seguro de cancelación, de acuerdo con las condiciones de venta establecidas por la organización.

Bad Gyal en el Boombastic de Asturias. Cedida a EL ESPAÑOL.

Por el momento, la organización no ha desvelado el cartel de artistas que protagonizarán esta nueva edición, por lo que habrá que esperar para conocer los nombres que se subirán a los diez escenarios previstos.

La ampliación de espacios y la previsión de asistencia anticipan, no obstante, una edición especialmente ambiciosa.

Miami y Buenos Aires, los nuevos destinos de Boombastic

Mientras prepara su regreso a Asturias, Boombastic continúa con su estrategia de internacionalización.

Uno de los próximos pasos tendrá lugar en Miami, donde el festival será el responsable del Opening Show de la Latin Music Week de Billboard el próximo 19 de octubre. El cartel de esta cita será anunciado próximamente por Billboard.

La presencia en Estados Unidos supone uno de los movimientos más destacados dentro del crecimiento internacional de Boombastic y permitirá al festival trasladar su concepto a uno de los principales epicentros de la música latina a nivel mundial.

Argentina será otro de los grandes objetivos. A mediados de octubre, la organización viajará a Buenos Aires para presentar los primeros detalles de su futuro festival en el país.

Boombastic Asturias. Cedida a EL ESPAÑOL.

La cita está prevista para octubre de 2027 y seguirá el modelo multiescenario que caracteriza al proyecto, con un formato de gran capacidad y una previsión de más de 100.000 asistentes diarios.

Así, mientras Boombastic amplía su presencia internacional y prepara nuevos destinos, Asturias mantiene su papel como epicentro de la marca. El festival volverá a reunirse con su público en julio de 2027 y lo hará con una edición que aspira a convertirse en una de las más multitudinarias de su historia.

La expansión hacia Miami y Buenos Aires no implica, por tanto, el abandono de sus raíces. Al contrario, Boombastic refuerza su presencia en España mientras lleva su propuesta a nuevos escenarios internacionales.

Asturias seguirá siendo su casa, pero el festival ya mira mucho más allá de sus fronteras.