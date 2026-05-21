"¿Para qué estar en la OTAN?": Marco Rubio arremete contra España por el veto al uso de sus bases en la guerra de Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes de su viaje a una reunión de la OTAN. Julia Demaree Nikhinson Reuters Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha vuelto a mostrar su enfado contra España por la negativa del Gobierno a permitir el uso de sus bases militares dentro de su ofensiva contra Irán junto a Israel. Ha sido en unas declaraciones desde el aeropuerto de Miami antes de viajar a Suecia para reunirse con sus homólogos de la Alianza Atlántica.

En la rueda de prensa ha sostenido que la postura española "decepciona" al presidente Donald Trump, que lo ha dejado "muy claro".

La crítica no ha ido solo contra España sino que en su mensaje ha vuelto a cuestionar la utilidad de la OTAN en relación a Washington. "La razón por la que la OTAN es buena para Estados Unidos es porque nos da bases que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Próximo o cualquier otro sitio. Si tenemos países como España que se niegan a dar acceso a las bases, ¿para qué estar en la OTAN? Es una pregunta muy justa", ha aseverado a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa. Una pregunta, recalcaba, que espera abordar en la próxima reunión de líderes que tendrá lugar en julio en Turquía.

Precisamente, en la reunión a la que se dirigía Rubio se abordarán los avances hacia el cumplimiento del compromiso de los países miembros de la OTAN de subir su gasto militar, se espera que esto sirva de preparación para la cumbre de líderes que tendrá lugar en Ankara durante los días 7 y 8 de julio, en la que el foco también será el incremento del 5% del PIB en defensa.

El secretario de Estado ha lamentado que, a pesar de que muchos de los países de la OTAN están de acuerdo con Estados Unidos sobre "la cuestión de las armas nucleares en Irán", estos no apoyan a Estados Unidos en la ofensiva. "No se les pide que manden aviones, pero se niegan a cualquier cosa. Si están de acuerdo en que el régimen (iraní) es una amenaza para la paz mundial (...), que den un paso adelante y hagan algo al respecto", ha recalcado.

Todo ello con las amenazas estadounidenses de retirar miles de efectivos de territorio europeo como telón de fondo. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos pretendía retirar 5.000 soldados de sus bases en Alemania y de suspender el despliegue de otros 4.000 en Polonia, después de que varios aliados europeos se negaran a involucrarse militarmente en la guerra de Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Raúl Castro, un "fugitivo"

Por otro lado, Rubio calificó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen el día después de que el Departamento de Justicia de EEUU presentara cargos de asesinato contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano hace 30 años.

"No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes", declaró.

Rubio subrayó que las pruebas contra Castro "son claras" dado que el expresidente "admite abiertamente y presume de que derribó a civiles y de que dio la orden de derribar aviones civiles".

Raúl Castro, de 94 años, fue acusado el miércoles ante la Justicia estadounidense por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuando era ministro de Defensa.

En el centro de la investigación hay una grabación de junio de ese año con periodistas cubanos en la que Castro habría confesado que ordenó derribar las dos avionetas.

Su caso ha levantado especulaciones sobre si la Administración de Donald Trump prepara la captura de Castro como hizo en enero en Venezuela con Nicolás Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

La acusación contra Castro supone un paso más en la presión que Estados Unidos ejerce sobre la isla, tras haberle impuesto un bloqueo energético y tras las amenazas de Trump de "tomar el control" del país caribeño.