La agresiva estrategia de Trump para deportar al menos un millón de inmigrantes en 2025

La administración de Donald Trump ha dejado entrever un plan migratorio que busca llevar a cabo deportaciones masivas sin precedentes en Estados Unidos. Según revelaciones de documentos internos y fuentes cercanas al proceso, el objetivo sería alcanzar hasta un millón de deportaciones en un solo año, una cifra que refleja la línea dura de la actual Casa Blanca frente al tema migratorio.

El plan de deportaciones masivas y su financiamiento

De acuerdo con The Washington Post, altos funcionarios y asesores de la administración han reconocido que existe un objetivo aspiracional de alcanzar esa cifra de deportaciones en 2025. Aunque no se ha anunciado públicamente, los recursos ya están encaminados para respaldar esta estrategia.

Según informó Politico, el Congreso aprobó a la administración Trump un presupuesto de 170 mil millones de dólares destinados a reforzar el aparato migratorio. Estos fondos contemplan contratación masiva de agentes, ampliación de tribunales migratorios y construcción de infraestructura para sostener las operaciones de detención y expulsión a gran escala.

La expansión de centros de detención: 125 nuevas instalaciones

En documentos internos obtenidos por The Washington Post, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detalla su plan de duplicar la capacidad de detención en 2025, pasando de unas 50,000 a más de 107,000 camas disponibles. Para ello, se prevé abrir o expandir al menos 125 centros de detención en todo el país, incluyendo megacentros, estructuras provisionales tipo carpa y reaperturas de prisiones y bases militares inactivas.

Esta estrategia de expansión de infraestructura confirma que el gobierno se prepara para sostener una política de deportaciones masivas. Según The Washington Post, ICE busca acelerar los procesos de detención para evitar saturación del sistema judicial y garantizar expulsiones rápidas.

Una estrategia sin precedentes en la historia reciente

La combinación de un presupuesto multimillonario, la apertura de decenas de centros de detención y la presión política por mostrar resultados refuerzan lo que expertos califican como la estrategia migratoria más agresiva en la historia reciente de EEUU. Para las organizaciones defensoras de inmigrantes, estas medidas representan una amenaza directa a comunidades enteras, mientras que la Casa Blanca asegura que son pasos necesarios para garantizar el “orden y la seguridad nacional”.

De acuerdo con lo reportado por The Washington Post, lo que está en marcha es mucho más que un ajuste administrativo: se trata de un plan estructurado para hacer del 2025 el año con la mayor cifra de deportaciones jamás registrada en Estados Unidos.