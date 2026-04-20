Aparatosa cogida de Morante de la Puebla en La Maestranza de Sevilla en la tercera tarde de su vuelta a los ruedos

Momento en que el toro ha cogido a Morante de la Puebla en La Maestranza de Sevilla.

Volvía el genio de La Puebla para redondear su paso por la Feria de Abril, pero pasó de la gloria al infierno en unos segundos.

Cuando estaba toreando con el capote al cuarto de la tarde, de nombre Clandestino de la ganadería de García Jiménez, se le vino encima y le hirió en el muslo.

Tuvo que ser trasladado de urgencia a la enfermería porque el pitón le caló, además de darle varios pisotones en el suelo.

El torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor.

Que pena lo de Morante

Un toro manso y peligroso que lo ha herido parece que en la zona del glúteo #Morante pic.twitter.com/h1hs42WP57 — 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 (@nachomartinn) April 20, 2026

Antes, a su primero, le había cortado un oreja ante un público expectante porque era su última corrida del ciclo abrileño, tanto que antes de dar el capotazo ya se lo estaban cantando, sobre todo el tendido de sol.

Pero al césar lo que es del césar. A 'Pelifino' lo recibió por garbosas chicuelinas, aprovechando la inercia y que el animal ya comenzó a quedarse corto. Hubo dos o tres sublimes como todo lo que toca Morante

Morante de la Puebla tras la cogida. Lances Maestranza

Lo cuidó mucho en el peto para enjaretarle a la salida unas gaoneras muy personales, con el mentón en el pecho, de trazo curvo y al ralentí.

En la muleta el animal tuvo mucha calidad, pero le faltó un tranco más ante un Morante cada vez más asentado en la faena. Hubo tres que fueron pura delicia, con los riñones totalmente encajados y ligados en un palmo de terreno.

Sin llegar a poder redondear la obra, los últimos naturales a pies juntos fueron muy de muchos quilates para llevarse toda la taquilla. Cortó una oreja de ley tras tirarse muy recto y salir con la taleguilla rota.