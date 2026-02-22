Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que ha reunido a unas 3.000 personas

Las claves nuevo Generado con IA Cinco personas han sido detenidas por desórdenes públicos tras un encuentro de 'therians' en Barcelona. El evento reunió a unas 3.000 personas, principalmente jóvenes que se identifican con animales y actúan como tales. Tras la concentración, se produjeron enfrentamientos y actos vandálicos que obligaron a intervenir a la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra. La intervención policial finalizó con cinco detenciones y daños en el mobiliario urbano en la zona del Arc de Triomf.

Cinco personas han sido detenidas este sábado por la noche por desórdenes públicos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que ha finalizado con enfrentamientos, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han debido intervenir para desalojar la zona, han explicado a Efe fuentes policiales y municipales.

A través de las redes sociales, seguidores del fenómeno 'therian' -jóvenes que se identifican con animales y actúan como tales tapando sus caras con máscaras- se habían dado cita esta tarde en el Arc de Triomf de Barcelona.

Varios centenares de jóvenes, entre seguidores de este fenómeno y curiosos, han acudido a una cita que ha llegado a reunir a unas 3.000 personas y que, en un principio, se desarrollaba de forma pacífica.

Arc de Triomf, Barcelona. La famosa quedada dels Therians.



Gent vestida de gossos, de serps i cops de puny.



Estem cada vegada pitjor del cap. pic.twitter.com/vxI1AL8jlx — Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) February 21, 2026

Después de la concentración, un grupo de personas ha provocado incidentes que han finalizado con enfrentamientos, vandalismo y daños al mobiliario urbano.

La Guardia Urbana ha requerido la intervención de los Mossos d'Esquadra para poder desalojar la zona y los incidentes han finalizado con cinco detenciones, cuatro a cargo de los Mossos d'Esquadra y una de la policía de Barcelona.