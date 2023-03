Una miembro del clan de 'Los Gasolina' agrede a dos funcionarias del Centro Penitenciario Murcia II

Mal inicio del 8-M para las funcionarias del Centro Penitenciario Murcia II: dos trabajadoras de Instituciones Penitenciarias han sido agredidas por una reclusa -miembro del clan de 'Los Gasolina'-. Llueve sobre mojado en esta cárcel, ubicada en el municipio de Campos del Río, y donde trabajar en el módulo 15 de mujeres se ha convertido en un destino de riesgo para la plantilla. "Las funcionarias van a trabajar con miedo y con una sensación continua de inseguridad", según denuncian los sindicatos de Comisiones Obreras y Tu Abandono Me Puede Matar.

EL ESPAÑOL ha accedido al parte del ataque que tuvo lugar este martes en la sala común del centro penitenciario, donde las reclusas tienen acceso a la televisión. El documento pone de manifiesto la agresividad con la que actúan las treinta internas del módulo 15, en el que tienen sus chabolos las reclusas más peligrosas de Campos del Río: están encarceladas por temas relacionados con el narcotráfico y robos con fuerza, entre otros delitos.

"A las 9.30 horas, una interna comienza a agredir a otra interna". Esta integrante de 'Los Gasolina', un clan muy conocido en Cartagena, empezó a apalear a otra interna por razones que se desconocen y para atajar la situación, dos trabajadoras se la llevaron al punto de acceso del módulo a la espera de recibir el apoyo de compañeros. "Se personan las funcionarias y la interna agresora se muestra muy violenta. Las funcionarias se la llevan a la zona de seguridad, en espera de refuerzos, ante su violencia y agresividad".

Una vez que la metieron en esa zona del penal, esta integrante del clan de 'Los Gasolina' atacó a las dos trabajadoras públicas: "En ese momento, la interna le da un rodillazo a una de las funcionarias y patadas a la otra". Todo ello, según los sindicatos, mientras les dedicaba amenazas tales como: 'Te voy a matar' o 'Te voy a sacar los ojos'.

Patio interior de la prisión de Campos del Río.

En ese módulo número 15 para mujeres, a mediados de febrero, ya se produjeron otras dos agresiones que también fueron denunciadas por CC OO, TAMPM y Acaip-UGT. De hecho, los sindicatos solicitaron por carta el traslado de las agresoras a otra prisión, pero el director del Centro Penitenciario Murcia II, Jesús Fernández, no hizo nada al respecto. Para estas organizaciones llueve sobre mojado: "La dirección de esta cárcel no está tomando medidas estrictas para sancionar las agresiones".

"Condenamos este ataque a dos funcionarias y exigimos el traslado inmediato de esta interna, porque lo que se viene haciendo es que la interna agresora, tras pasar por el módulo de aislamiento, regrese a su módulo donde están las funcionarias agredidas y eso no lo podemos seguir permitiendo", según reclama Tu Abandono Me Puede Matar. "A las reclusas les sale barato pegar a las funcionarias, incluso se mofan de ello".

"La falta de respeto de las reclusas a las funcionarias, en este cárcel está entrando en una dinámica muy peligrosa", tal y como advierten desde Comisiones Obreras En esta ocasión, por suerte, las trabajadoras agredidas presentan lesiones leves, pero cunde la preocupación entre la plantilla por la inminente vuelta al módulo 15 de esta integrante de 'Los Gasolina': un clan conocido porque se vio envuelto en una disputa con una familia rival, 'Los Salguero', que se saldó a tiros y con dos fallecidos en el Barrio Virgen de la Caridad de Cartagena -conocido como 'Las 600'-.

EL ESPAÑOL ha podido saber que esta reclusa ya fue trasladada desde la cárcel de Campos del Río a otra prisión como castigo por pegarle a una funcionaria con una bandeja de comida. "Este tipo de internas cuando salen de la zona de aislamiento no pueden volver al mismo módulo para coincidir con las funcionarias a las que ha agredido", según insiste CC OO. "Lo ideal sería trasladarlas a otro centro penitenciario del país o habilitar un módulo de castigo en alguno de los cuatro módulos que están vacíos en la prisión de Murcia II".

De momento, esa medida no se está tomando y las autoras de todas esas agresiones regresan al módulo 15 de mujeres para no enturbiar la convivencia de las reclusas del otro módulo femenino: el número 16, donde las internas tienen un perfil delictivo menos violento. "En el módulo 15 no se puede trabajar porque la tensión es continua: reclamamos que se tomen medidas efectivas para frenar las agresiones diarias al personal de Murcia II", reflexionan desde Comisiones Obreras.

Un agente de la Guardia Civil registrando una celda del penal de Campos del Río.

Por su parte, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar reclama que el personal de Instituciones Penitenciarias sea incluido en el artículo 550 del Código Penal: "Tenemos que ser considerados agentes de la autoridad como policías, guardias civiles, maestros y médicos, ya que al no ser considerados así, estas agresiones no se califican como un delito de atentado a la autoridad, sino como un ataque a un particular".

"Además, al no estar reconocidos como agentes de la autoridad, no tenemos presunción de veracidad en el ejercicio de nuestras funciones y cuando se produce una agresión de este tipo, tenemos que confrontar nuestra versión con la del recluso". Otra de las medidas que reclaman los sindicatos, consiste en poner en marcha un grupo especial de intervención en conflictos para el penal de Campos del Río.

"Necesitamos que se forme a una dotación de funcionarios en técnicas defensa personal y que se les equipe con casco de seguridad, un chaleco para evitar pinchazos en zonas vitales, grilletes, escudo y una porra para intervenir en peleas entre reclusos", según explican en Comisiones Obreras. "Hace falta un protocolo real y efectivo para evitar todas estas agresiones que estamos sufriendo".

