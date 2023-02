Exigen por carta el traslado de Murcia II a otra cárcel de las reclusas que atacan a funcionarias

Tres agresiones a funcionarias en tres días consecutivos. Trabajar en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario Murcia II se ha convertido en una profesión de riesgo y los sindicatos han estallado contra su director, Jesús Fernández, al que han dirigido una carta donde le exigen una "respuesta contundente, tajante y urgente".

EL ESPAÑOL ha accedido a la misiva suscrita por Comisiones Obreras, Tu Abandono Me Puede Matar y la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, donde reclaman una actuación de choque para atajar esta oleada de ataques a funcionarias de Instituciones Penitenciarias destinadas en Campos del Río: "Demandamos el correspondiente articulado y traslado de las internas a otro centro como medida extraordinaria y urgente".

El primer ataque se produjo el lunes y fue denunciado por Acaip-UGT. Todo ocurrió cuando una funcionaria se acercó a ver qué le pasaba a una interna que estaba tirada sobre una mesa, en vez de encontrarse desarrollando sus actividades. En ese momento, la reclusa reaccionó abalanzándose sobre la trabajadora, dándole puñetazos, patadas y tirones de pelo que le arrancaron varios mechones.

Tan grave fue el ataque que tuvieron que intervenir varios compañeros para reducir a la agresora que fue trasladada a un módulo de aislamiento. Aquel día, el sindicato Acaip-UGT denunció que esta "brutal agresion" era consecuencia de "la falta acuciante" de personal, medios materiales y formación de los trabajadores. Tan solo 24 horas después, otra interna del módulo de mujeres atacó a una funcionaria, golpeándola y mordiédola en un dedo de la mano.

Lesión que sufrió una funcionaria de la cárcel de Campos del Río que ha tenido que ser sometida a una laparoscopia. Cedida

Este ataque se produjo en la sala donde las reclusas son cacheadas y a la que fue conducida esta interna después de insultar en el patio a la funcionaria. De hecho, la presa se zafó de la trabajadora cuando iba a ser cacheada y la mordió. Un día después, otra funcionaria sufrió el aplastamiento de dos vértebras, después de acercarse a mediar con una interna que estaba gritando e insultando a todas las trabajadoras de este centro penitenciario, situado en el municipio murciano de Campos del Río. El resultado: la empleada fue intervenida quirúrgicamente, en concreto, la sometieron a una laparoscopia y estará seis semanas de baja.

La sucesión de ataques en solo 72 horas ha llevado a tres sindicatos a dirigir una carta al director de Campos del Río para exigirle el traslado de las reclusas agresoras a otro centro penitenciario, al tiempo que denuncian que estas agresiones son fruto de la "pésima clasificación interior que hay para las internas del centro". Así de críticos se muestran CC OO, Tu Abandono Me Puede Matar y la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones

"Los funcionarios de este establecimiento penitenciario necesitamos una respuesta contundente, tajante y urgente por parte de la dirección del centro. Necesitamos poner las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física del propio personal penitenciario, así como el de las internas e internos".

"Ante la gravedad de los hechos, y ante la pésima clasificación interior que hay para las internas del centro, sería necesario habilitar el departamento adecuado para albergar a las internas que no se adapten al régimen de vida ordinario y así mejorar la separación interior, valorando el traslado a otro centro penitenciario, si no pudiera disponer del espacio adecuado para este perfil de internas, garantizando además, que las funcionarias agredidas no tengan que trabajar con su agresora. Por dignidad, por humanidad, por honorabilidad".



"Cabe destacar que, al no disponer de más módulos para tal separación, como sí sucede en los módulos de hombres, las internas, conocedoras de esta situación, se sienten impunes. Esto es motivo de malestar, de indignación, de enfado por parte de las trabajadoras de esos módulos. Trabajadoras que se sienten indefensas, señaladas por las propias internas y que en ocasiones son motivo de mofa por parte de las reclusas".

"Señor director, demandamos el correspondiente articulado y traslado de las internas a otro centro como medida extraordinaria y urgente si no se dieran las circunstancias de ubicación antes mencionadas y pedimos el apoyo y respaldo por parte de esta Dirección, que como servidores públicos, profesionales y como personas merecemos".

