Horóscopo de hoy, domingo 9 de abril: predicciones sobre trabajo, dinero y amor

Descubre cómo será tu día 9 de abril según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL. Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente deberás leer tu signo solar, también son importantes el signo lunar y el Ascendente. Y los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario Y también Escorpio.

ARIES

Será un día divertido y ameno, en el cual podrás mostrar tus ideas de forma clara y sencilla. Es aconsejable que o hagas para disipar dudas de tu personalidad a los demás.

SENTIMIENTOS: deberás prestar mucha atención a las reacciones emocionales que se pueden presentar con personas cercanas y ligadas a ti.

ACCIÓN: es un momento ideal para ser una persona pragmática y utilizar tus conocimientos en las actividades.

FORTUNA: eres una persona afortunada principalmente en tu propia personalidad e ideas brillantes.

TAURO

Intensifica tu confianza y seguridad con las personas ante los posibles desafíos y comentarios de otras personas que no saben nada de tu vida. Será un día para descansar y disfrutar.

SENTIMIENTOS: será un momento para mantener conversaciones agradables con asociados y personas de confianza.

ACCIÓN: tu gran alegría podrá ser compartida con las personas cercanas con las que tienes más contacto.

FORTUNA: tu gran sexto sentido te ayudará a acertar en los planes y actividades del día.

GÉMINIS

Momento para equilibrar el placer y las acciones que tengas en tus actividades. Es aconsejable descansar y disfrutar de un día tranquilo y relajado con personas afines.

SENTIMIENTOS: es una jornada para mantener el relax y disfrutar de compañías agradables.

ACCIÓN: es un momento para sembrar en tu vida y sentar las bases para más adelante.

FORTUNA: tus proyectos serán beneficiosos ya que en ellos mantienes tu servicio y ayuda a los demás.

CÁNCER

Déjate llevar por la intuición y deja olvidados en un rincón los desafíos del día. Al fin y al cabo eres tú quién pone las reglas. Así que disfruta de lo bueno de la vida.

SENTIMIENTOS: es un día para disfrutar de la pareja o conocer a una persona que combinará muy bien contigo.

ACCIÓN: podrás mantener tu agilidad e ideas mentales con gracia y disfrutando del contacto con los demás.

FORTUNA: lograrás unas matas destacadas ya que tu cariño y apoyo a tus personas queridas siempre están presentes.

LEO

Es un momento especial para no entrar al trapo en cuestiones de emociones que no estén resueltas y que te lleven a malentendidos que no merece la pena. Disfruta y relájate. Es lo mejor para hoy.

SENTIMIENTOS: podrás mantener la calma y la serenidad de organizar las bases de tu vida.

ACCIÓN: es el momento adecuado de calcular con paciencia tus recursos y los compartidos para ver con lo que cuentas para tiempos venideros.

FORTUNA: tus capacidades y experiencias de la vida te ayudarán a tener el máximo beneficio de tus ideas.

VIRGO

La mejor alternativa será disfrutar de una día agradable e idílico. Deja que los pensamientos negativos se vayan y que tu vida solamente esté repleta de buenas aventuras y felicidad.

SENTIMIENTOS: es un día especial para conversar y mantener encuentros entrañables con otras personas.

ACCIÓN: tu simpatía y cordialidad te abrirán las puertas de los demás para tus acciones y proyectos.

FORTUNA: es un momento para compartir las ganancias con las personas que quieres.

LIBRA

Tus planes y tu buen humor serán equilibrados y equitativo a lo que ofrezcas. Por ello es importante sentirte que brillas y que destacas en todo lo que realizas. Aprovecha cada ocasión de hoy.

SENTIMIENTOS: podrás dar tu cariño con mayor calidad y afecto que otros días. Disfruta de ello.

ACCIÓN: es un momento para elaborar tus nuevos planes con tus recursos personales y con los planes futuros para ellos.

FORTUNA: será un día muy destacado y alegre para repartir cariño y sonrisas a las personas presentes.

ESCORPIO

La intuición y camaradería serán tus mejores opciones en este día y en las alternativas que se te presentarán. Disfruta de todo y mantente con ocupaciones para evitar el aburrimiento.

SENTIMIENTOS: tu gran actividad y motivación te ayudará a dar tu cariño de forma especial.

ACCIÓN: tu gran actividad y energía personal te ayudará a llevar adelante tus planes de futuro.

FORTUNA: es un día para beneficiarte del descanso mental y físico. Una introspección es necesaria.

SAGITARIO

Pon en orden tus sentimientos y verás como toda cuadra. Aprecia este día tan afortunado en todos los sentidos y disfruta de todo lo bueno que la vida te ofrece.

SENTIMIENTOS: es aconsejable que te dejes llevar por la intuición en tus encuentros con los demás.

ACCIÓN: podrás dejarte llevar por tu gran intuición para acertar en tus decisiones y obstáculos.

FORTUNA: podrás mantener la alegría y la jovialidad de una forma desinteresada y muy idealista.

CAPRICORNIO

Es positivo todo lo que se relacione con encuentros románticos y también con tertulias con amistades cercanas y queridas con las que disfrutas y que son afines contigo.

SENTIMIENTOS: tu vitalidad y espíritu motivacional te ayudarán a sentirte en armonía con el entorno.

ACCIÓN: contarás con la cercanía y el apoyo de las amistades cercanas que realizan proyectos contigo.

FORTUNA: es imprescindible organizar tus bases y las raíces para un futuro cercano que está por llegar.

ACUARIO

Tus deseos hoy se cumplirán, y te sentirás una persona privilegiada. Utiliza tu intuición y los vientos favorables que vienen para tu vida. Disfruta de todo lo bueno y de los momentos de relax.

SENTIMIENTOS: tu gran sexto sentido será tu guía en este día y acertarás en tus decisiones.

ACCIÓN: tus metas serán muy brillantes y sentirás un gran apoyo en tus actividades. Disfruta de ello.

FORTUNA: podrás abrir las puertas a través de tus conocimientos y sabiduría interior.

PISCIS

Es un momento ideal para vivir con plenitud y mostrar la alegría de compartir tu tiempo con personas cercanas a las que quieres y con las que te sientes genial.

SENTIMIENTOS: podrás recibir y también repartir cariño a las personas que más quieres.

ACCIÓN: podrás sentirte con mucho beneficio en tus actividades que has desarrollado con ideas propias.

FORTUNA: estás de enhorabuena, gracias a la buena organización de tus bienes y proyectos personales.

Victoria Vélez

