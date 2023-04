Horóscopo semanal Leo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 3 al 9 de abril

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente debes leer tu signo Solar, también tendrías que leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario Y también Escorpio.

El lunes día 3, tendrás un día bastante favorable y en el cual podrás manejarte a gusto en tus diversiones y en los sueños que tienes en mente para este día. Disfruta de tu agilidad creativa y del cariño que te ofrezcan otras personas.

El martes día 4, es un momento en el que necesitas la seguridad de que lo que haces es aceptado y valorado. Tu gratitud será inmensa cuando ves que todo sale como pretendías en el momento adecuado.

El miércoles día 5, en este momento actuarás de forma más imprudente y la moderación es muy importante en estos momentos. Deberías clarificar tus ideas y tomar los caminos trillados para no errar en tus decisiones.

El jueves día 6, será un día para mantener la calma y evitar cualquier controversia con los demás tu espíritu será muy aventurero y tendrás ganas de ironizar y de tener la razón. Es más importante seguir llevándote bien con los demás.

El viernes día 7, es aconsejable que no cortes por lo sano en términos de comunicación, lo que significa que es necesario que repases tus últimas actuaciones y que seas más amable y cordial con los demás.

El sábado día 8, necesitas llegar a consensos y a acuerdos que os lleven a una solución. Especialmente con los familiares cercanos y con la pareja. Es importante mantener la templanza y la claridad.

El domingo día 9, es un momento especial para no entrar al trapo en cuestiones de emociones que no estén resueltas y que te lleven a malentendidos que no merece la pena. Disfruta y relájate. Es lo mejor para hoy.

Victoria Vélez.

