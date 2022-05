Horóscopo de hoy, viernes 6 de mayo: predicciones sobre amor, trabajo, dinero y cambios

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 6 de mayo según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy es un día en el cual necesitas sentir que no es necesario apoyarte en otras personas, ya que has desarrollado tu propio camino y te has labrado tu misión, porque has conseguido fusionar tus energías ying/yang.

SENTIMIENTOS: Es un día en el que deberás evitar choques frontales con la familia porque lo resentirás emocionalmente.

ACCIÓN: Tendrás la ocasión de acentuar tu genialidad y de unirla a la intuición del momento para acertar de lleno en tus actividades profesionales.

FORTUNA: Es un día ideal para intensificar tus acuerdos bajo un forma práctica y armoniosa de pactar.

TAURO

Hoy será un día en el que es necesario alejarte de enemistades y desacuerdos. Ya que tu gran energía necesita mostrarse, pero debes tener en cuenta a los demás.

SENTIMIENTOS: Es un día en el que es muy importante la forma en la que te comunicas con los demás para evitar desavenencias.

ACCIÓN: Será un día para activar tu dinamismo en tu propia penalidad y seguir tus percepciones internas.

FORTUNA: En este día afortunado para ser condescendiente y cordial con los demás.

GÉMINIS

Hoy es un día especialmente indicado para transmitir tus mensajes a los demás. Tu experiencia y sabiduría acumulada te servirá para ayudar a otras personas y que se sientan beneficiados.

SENTIMIENTOS: Sentirás que es un día para ser una persona práctica y cariñosa en todo momento.

ACCIÓN: Es un momento en el que necesitas seguir tu gran intuición y deshacerte de antiguos patrones que ya no te sirven en estos momentos.

FORTUNA: Necesitas disfrutar de un día ameno y a la vez fructífero si actúas siguiendo tu percepción.

CÁNCER

Es un momento ideal para trascender ciertas heridas del pasado que no te permiten ser como tú desearías. Sienta las bases de tu personalidad dinámica, avanzando paso a paso y evita depender de los demás.

SENTIMIENTOS: Podrás organizar tus actividades contando con las personas cercanas para sentiros más unidos.

ACCIÓN: Es un día para llegar a acuerdos en tus planes con otras personas y conseguirlo de forma sutil y agradable.

FORTUNA: Es un día en el que podrás sentar las bases de acuerdos familiares en un ambiente agradable e interactivo.

LEO

Es un día para empoderarte y sentir la afluencia de gran energía vital en tu vida. Podrás brillar en tus metas sociales y dejar atrás asuntos que ya no te convienen en estos momentos.

SENTIMIENTOS: Es un momento en el cual los acuerdos son importantes para mantener la calidez y dejar resueltos los asuntos atrasados.

ACCIÓN: Es un día para organizar una jornada en la cual salgas de tu entorno habitual y conozcas a más personas.

FORTUNA: Es un día en el que podrás agilizar temas relacionados con reuniones de personas afines y que el ambiente sea armonioso.

VIRGO

Es un día en el que deberás dejar de competir contigo, ya que lo único que persigues es tu propia sombra, y ella no te ayudará a conseguir tus metas. Sienta tus bases y conócete a fondo; esta es tu clave.

SENTIMIENTOS: Es un día en el cual necesitas ser una persona más cálida y que mantenga se mantenga cerca de las amistades sinceras.

ACCIÓN: Será un día para sentir deseos de organizar un viaje idílico y agradable con personas de confianza.

FORTUNA: Podrás organizar con atención y cariño ciertos asuntos relacionados con tus ganancias profesionales.

LIBRA

Hoy es un día en el que estás atravesando cierto malestar porque sientes incomprensiones de los demás. No te mires bajo ese prisma y activa tus cualidades. Disfruta de lo bueno de la vida y olvídate de todo lo demás.

SENTIMIENTOS: Será un día para brillar ante los demás y evitar desacuerdos por nimiedades.

ACCIÓN: Será un día ideal para intensificar la cercanía con personas queridas con las que compartes tu vida.

FORTUNA: Hoy es un día en el cual es importante que seas quién se adelante a dar comprensión y cercanía a los demás.

ESCORPIO

Hoy es un día en el cual es importante evitar cargar con culpas del pasado. Debes purificar tu Esencia y caminar por el filo de la navaja, para sacar adelante tus mejores cualidades.

SENTIMIENTOS: Es un día en el que es muy importante mantener la calma y el afecto con las personas que más quieres.

ACCIÓN: Sentirás que necesario que llegues a acuerdos fructíferos y benéfico para todos.

FORTUNA: Es un día ideal en el cual podrás solucionar asuntos y desavenencias difíciles.

SAGITARIO

Hoy es un día muy indicado para seguir tus intuiciones y obviar los juicios y pensamientos de los demás que te bombardean sin ton ni son. Sigue tu Verdad y acertarás de lleno.

SENTIMIENTOS: Hoy es un día en el cual deberás profundizar de forma afectuosa con las personas cercanas y de confianza.

ACCIÓN: Hoy es un día en el cual deberás mantener un cuidado especial con tus tempos de descanso y de relax.

FORTUNA: Es un día en el que tus principales deseos serán de organizar proyectos junto a amistades de confianza.

CAPRICORNIO

Es un día en el que tu principal cometido será entender el sentido de la vida y disfrutar de los momentos que merecen la pena. Ya tendrás tiempo de mantener profundidad en asuntos internos propios.

SENTIMIENTOS: Es un día en el que necesitas pactar acuerdos de manera natura y armoniosa.

ACCIÓN: Hoy sentirás que tu cercanía con los seres queridos será más sencilla y afectuosa.

FORTUNA: Es un día en el cual conocerás a personas que serán importantes en tu vida.

ACUARIO

Hoy es un día en el que necesitas solucionar cierto malestar interno que proviene de tu sombra y que tú achacas a los demás o a sucesos inesperados en tu vida. Si profundizas serás capaz de eliminarlo.

SENTIMIENTOS: Hoy es un día en el que podrás llegar a tratos y consensos necesarios con familiares cercanos.

ACCIÓN: Es un día en el cual es preciso que organices tu entorno inmediato de forma ordenada y tranquila.

FORTUNA: Es un momento para acercarte a los demás y planificar sueños conjuntamente para beneficio de todos.

PISCIS

Es una jornada en la cual deberás confiar en tu intuición y decantarte por la sombra o la Luz. Sabes cuál es la dinámica, solamente sigue tu instinto, y principalmente las claves de tu corazón.

SENTIMIENTOS: Es un día en el que podrás acentuar tu alegría y calidez con las personas a las que más quieres.

ACCIÓN: Tendrás ante ti un día movidito y divertido para disfrutar de familiares y amistades de confianza.

FORTUNA: Será un día en el que tu gran intuición marcará la dinámica del día y la forma de funcionar con los demás.

Personajes españoles que cumplen años hoy, 6 de mayo

1945: (77) Xosé Lluis García Arias, filólogo y escritor.

1955: (67) Pedro Piqueras, periodista.

1958: (64) Lolita Flores, cantante y actriz.

1970: (52) Tristán Ulloa, actor y cineasta español.

Hechos históricos de España en un 6 de mayo

1937: en la Guerra Civil española se lucha en el centro de Barcelona entre comunistas, el POUM (trotskistas) y anarquistas.

1951: en México finaliza el Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, iniciado el 23 de abril, con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

