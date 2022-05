Horóscopo semanal Aries: predicciones de amor, dinero y trabajo del 2 al 8 de mayo

Aries (nacidos desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril): El lunes 2, será un día en el cual es aconsejable que utilices la sinceridad en todo momento porque la mentira tiene las patas muy cortas y al final sale la verdad siempre a flote.

El martes 3, será un día en el cual te darás cuenta de que estás huyendo de tus propios sentimientos. Necesitas enfrentarte a ellos en soledad, para poder sacar a la luz qué o quién los están causando, para liberarte de ellos definitivamente.

El miércoles 4, será un día en el cual te darás cuenta de que tus utópicas ideas buscan imaginar los cambios que quieres que ocurran en tu alrededor y en la vida que tienes. Recuerda que, si los creas realmente ocurrirán.

El jueves 5, en este día podrás ocuparte con mucho interés y profundidad de ciertos asuntos profesionales y también familiares. Ya sabes que el reto es tu propia forma de será ante asuntos financieros.

El viernes 6, es un día en el cual necesitas sentir que no es necesario apoyarte en otras personas, ya que has desarrollado tu propio camino y te has labrado tu misión, porque has conseguido fusionar tus energías ying/yang.

El sábado 7, es un día para aprender cuando necesitas momentos de descanso en tu vida. Y recuerda que lo que haces a otros volverá a ti como un boomerang. Es tiempo de reconocer a qué te enfrentas para saber qué debes solucionar en tu interior.

El domingo 8, será un día en el cual saldrá a flote tu perseverancia y tu capacidad de comenzar nuevas actividades y eventos. Pero deberás evitar enfrentarte a otros debido a las sombras que proyectas y que ves reflejadas en los demás.

¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.

