Horóscopo semanal Escorpio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 2 al 8 de mayo

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El lunes 2, deberás dirigirte a tu interior y reconducir el estado anímico que no te permite lograr la felicidad que buscas ahora. No puedes forzar nada, cada momento y cada tiempo tiene su lugar en esta vida.

El martes 3, te darás cuenta de que has llegado a un punto de tu vida en el cual te has quedado como si fueras una estatua, en la que no encuentras los sentimientos y la vida. Es el momento de conectar con tu Alma verdadera.

El miércoles 4, estás ante un día en el que deberás volver a tu interior y olvidarte de la vida física. Es importante conectar con tu Alma y con tu Yo real para saber hacía dónde tienes que dirigirte.

El jueves 5, es un día en el cual estarás notando que no te mueves por voluntad propia sino por lo que te sugiere tu entorno y las otras personas. Es momento de salir al exterior y de ser realmente quién eres.

El viernes 6, es un día en el cual es importante evitar cargar con culpas del pasado. Debes purificar tu Esencia y caminar por el filo de la navaja, para sacar adelante tus mejores cualidades.

El sábado 7, es un día para descender a tus laberintos oscuros, y que te deshagas de tus dolorosos recuerdos, para hacer frente de nuevo al nuevo día. Atravesarás la incertidumbre que te darán las claves de lo que necesitas solucionar.

El domingo 8, estás ante un día en el que deberás descender a las profundidades de tu inconsciente y sacar a la luz tus emociones no resueltas. Una vez que las hayas clarificado será más sencillo tratar con los demás y perdonarlos.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Escorpio.

