Por qué el Máster de EL ESPAÑOL es el más completo: su método, IA, más multimedia y porque el tiempo es oro

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Las claves Generado con IA El Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela destaca por su método práctico y capacidad de evolución, adaptándose continuamente a las necesidades del mercado. El programa combina formación intensiva en campus y siete meses de prácticas remuneradas en la redacción de EL ESPAÑOL, con alta tasa de empleabilidad para los alumnos. Incluye formación avanzada en Inteligencia Artificial, vídeo, pódcast y narrativa multimedia, preparando a los alumnos para desempeñarse en todos los formatos informativos. La duración total del máster es de 11 meses, optimizando el tiempo de aprendizaje y facilitando la rápida integración laboral de sus egresados.

El Máster de Periodismo Multimedia con IA, promovido por EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, se ha posicionado en sólo tres ediciones como una opción preferente entre aspirantes a convertirse en periodistas profesionales.

Cuando está a punto de comenzar la cuarta edición de este máster propio conviene poner el acento en sus fortalezas, por ser relevantes y seguramente decisivas para los potenciales alumnos.

No obstante, han sido expuestas en sucesivas piezas informativas publicadas en este diario y agrupadas en Noticias sobre Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.

Hay dos razones principales, por encima de otras consideraciones subordinadas, para entender el éxito de este posgrado. Esta aceptación se ha producido en unos años adversos de complejidad profesional, de evolución y revolución de las herramientas para informar y de convulsión económica y política.

Los dos grandes atributos de este máster, según la opinión recogida entre antiguos alumnos, son: 1) el método utilizado para enseñar y aprender y 2) su capacidad de evolución.

Curso tras curso, ha ido reorientando sus contenidos para alinearse con las necesidades del mercado de la información.

Y como el tiempo es oro, o dinero, como decía el famoso Benjamin Franklin, pasó de 12 a 11 meses, con cuatro en el taller de periodismo del campus de la UCJC y siete de prácticas en la redacción de EL ESPAÑOL. Un periodo suficiente para formar a un joven periodista o para reciclarse.

Estos dos atributos, Método y Evolución, posibilitan que este Máster de Periodismo sea, como se dice en el titular de esta pieza, el más completo, útil por su adecuación a las novedades tecnológicas, práctico en términos de empleabilidad y en tiempo invertido en practicar y exitoso en la ecuación dinero invertido y consecuencias laborales.

1. EL MÉTODO: Los temas de la semana…

Es verdad que tener en esta profesión un olfato de elefante para captar noticias es considerado como un valor indiscutible para ser un buen profesional y hacer carrera.

Así lo ha expuesto en más de una ocasión el cronista político Fernando Garea, uno de los periodistas relevantes que dan clase en este máster. "Si no tienes olfato periodístico no hay nada que hacer", señala.

Pero no es menos cierto que si no existe un método en el trabajo diario y, en este caso, un método en las clases del máster, tal ingenio olfativo para las noticias puede ser desaprovechado o sencillamente no ser descubierto por los aspirantes a periodistas.

Por esta razón, el periodista Miguel Ángel Mellado, director del Máster de Periodismo Multimedia, ha trasladado su aquilatada experiencia durante más de 40 años a las clases que él llama talleres de periodismo.

Miguel Ángel Mellado. Javier Carbajal

Las clases, en el calendario académico, están formuladas y tituladas con los términos con los que se trabaja en las redacciones.

¿En qué másteres oficiales —los que imparten sobre todo las universidades públicas— o propios —como es el caso de la mayoría de los másteres de periodismo como el de EL ESPAÑOL— existen clases tituladas "¿Cómo se busca un tema?", "Los temas de la semana" o "El periódico del viernes"?

En el calendario académico de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela esta formulación de las clases prácticas se complementa con el método utilizado en la universidad hace siglos, basado en la repetición. Como defendía Antonio de Nebrija, el padre de la gramática española, aprender consiste en repetir y repetir.

El método, en definitiva, se basa en enfrentar al alumno desde el primer día a una exigencia primordial en la profesión: saber encontrar y escribir noticias y reportajes.

La intuición y el olfato, pues, son importantes, pero resultan más fructíferos cuando se entrenan y se ponen en práctica. Si se logra el objetivo, ser periodista resultará más sencillo y gratificante para desarrollar la vida profesional.

2. UTILIDAD: Mucha IA, Vídeo y desarrollo de criterio

En las redacciones actuales no basta con saber escribir bien (exigencia esta indispensable). Y esto aunque lograras hacerlo como Josep Pla, para quien el estilo era la claridad de lo sencillo.

Escribirás muy bien, pero serás un analfabeto si no sabes manejarte correctamente en el resto de los formatos.

La utilidad de este máster nace de su evolución constante. Desde Darwin sabemos que quien no evoluciona no existe y acaba desapareciendo.

Por esta razón este Máster de Periodismo añadió el término Multimedia a su titular, con clases de cámara, vídeo y pódcast desde su primera edición, 2023/2024.

También tanto en su primera edición como en la segunda edición (2024/2025) hubo clases de Inteligencia Artificial.

Pero fue en la tercera edición (2025/2026), recién concluida, cuando se decidió crear el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al periodismo. El máster pasó a llamarse Máster de Periodismo Multimedia con IA.

La evolución proseguirá en esta cuarta edición, cuyo inicio está previsto para el 5 de octubre. El salto hacia adelante consistirá en que los alumnos, al acabar, sean plenamente multimedia y 360.

Las noticias y los reportajes de la semana tendrán su versión en vídeo vertical (reel), en vídeo largo y trabajarán en el estudio de EL ESPAÑOL varias veces al mes durante el tiempo en el campus.

El objetivo no puede ser otro que formar y preparar a los alumnos para desenvolverse de manera natural y autosuficiente en los tres formatos: escribir, el audio e informar con la imagen.

"Si las redacciones, dentro y fuera de España, ya destinan buena parte de sus esfuerzos redaccionales al audio y al video, los alumnos de la cuarta edición del Máster de EL ESPAÑOL saldrán suficientemente preparados", dice Mellado. Y así será.

Evolucionar o morir. No confíes, pues, es un máster que repite programa, porque su formación habrá quedado anquilosada y desfasada para las exigencias del mercado.

3. PRÁCTICO: El periodismo se aprende trabajando

De la misma manera que se aprende a pensar pensando —precisamente en esta nueva edición habrá algunas clases de debate y pensamiento—, a trabajar bien se aprende practicando.

Este máster mantiene sus siete meses de prácticas remuneradas, con más de 1.000 horas en la redacción. Como los profesores en más de un 90% son periodistas de EL ESPAÑOL, cuando el alumno emprende el vuelo y aterriza en la redacción sus jefes serán viejos conocidos. Les habrán dado clases prácticas en los cuatro meses de campus.

Práctico es un significante con diferentes significados. Podría decirse que un alumno, además de buscar un máster con prácticas en la redacción, debe ser práctico en su búsqueda y reparar en quién le ofrece quedarse en la redacción al finalizar, eso, las prácticas.

También en esto el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL sobresale respecto a sus competidores. Sólo este diario asume el compromiso de contratar al menos dos de los alumnos al acabar el Máster. En realidad, la empleabilidad interna es superior.

El 50% de los 14 alumnos de la edición 2025/2026 ha firmado un contrato de permanencia en EL ESPAÑOL este pasado 1 de septiembre tras finalizar su máster.

Los siete exalumnos del Máster contratados en EL ESPAÑOL. EE.

La experiencia de años anteriores nos dice que en los siguientes meses, tras finalizar el posgrado, suele haber más contrataciones debido a la movilidad en las redacciones digitales.

En el caso de EL ESPAÑOL la movilidad interna se debe también a la buena marcha de la empresa editora y al inicio de nuevos proyectos.

Algo importante y también distintivo de este máster es el mentoring que desarrolla con sus alumnos. Esta responsabilidad la asume el mismo director del posgrado, tanto en el campus como en los siete meses de prácticas.

4. EL TIEMPO ES ORO: 11 meses plenos y suficientes

Miguel Ángel Mellado sabe que con método y práctica todo es posible en un tiempo limitado. Es lo que aprendió en su experiencia en El Mundo, como vicedirector del diario y como director editorial de las revistas y suplementos de Unidad Editorial, así como en EL ESPAÑOL en varios puestos directivos a lo largo de siete años.

Parafraseando a Benjamin Franklin, como decíamos más arriba, repite que el tiempo vale oro y es contrario a alargar la permanencia de un joven periodista en un máster. Porque supone retrasar innecesariamente el momento de la verdad: tener una plaza en una redacción. En definitiva, poder vivir de la profesión.

¿De qué sirve estar dos años o más de un año en un máster de periodismo? ¿A quién le sirve más, al alumno o a la empresa que disfruta del profesional formado a cambio de una remuneración simbólica?

Por esta razón el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la UCJC dura 11 meses, tiempo suficiente para adquirir el conocimiento necesario del oficio, con sus retos y sus rutinas. Ni un mes más de lo necesario ni un mes menos de los siete meses de prácticas de este máster.