Este viernes 18 de septiembre llega a Lidl la solución para los dolores de espalda y nuca: disponible por 20,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza una almohadilla eléctrica para cuello y hombros disponible desde el 18 de septiembre por 20,99 euros. El producto ofrece seis niveles de temperatura regulable y una potencia de 100 W con apagado automático a los 90 minutos. Está fabricada en poliéster, es ajustable mediante botones y puede lavarse a máquina a 30 ºC. Incluye un cable de 4 metros para mayor comodidad y está diseñada para aliviar tensiones tras largas jornadas frente al ordenador.

La vuelta a la rutina después del verano no solo supone recuperar los horarios de trabajo, madrugar o pasar de nuevo largas jornadas frente al ordenador.

Para muchas personas, el regreso a la oficina también implica tensión en el cuello, sobrecarga en los hombros o esa sensación de espalda cargada al terminar la jornada.

Para hacer más llevadera esa vuelta a la rutina, Lidl incorpora a su catálogo un producto pensado precisamente para estas incomodidades. Se trata de la almohadilla eléctrica, que estará disponible a partir del 18 de septiembre por 20,99 euros.

Almohadilla eléctrica para hombros y nuca. Lidl.

El producto está diseñado para colocarse alrededor de la zona del cuello y los hombros y proporcionar calor de forma regulable.

Una de las principales características de esta almohadilla eléctrica de Lidl es que permite elegir entre seis niveles de temperatura, de modo que el usuario puede regular la intensidad del calor según sus preferencias.

El dispositivo cuenta con una potencia de 100 W y dispone de un sistema de control electrónico de temperatura con sistema de seguridad. Además, incorpora una función de apagado automático después de aproximadamente 90 minutos para evitar que permanezca encendida durante demasiado tiempo.

La almohadilla está fabricada tanto en su parte superior como inferior en 100 % poliéster y cuenta con un material superior descrito por Lidl como "súper extra suave".

Almohadilla eléctrica para hombros y nuca. Lidl.

El diseño está pensado específicamente para cubrir la zona de los hombros y la nuca. Además, puede ajustarse individualmente mediante botones a presión, lo que permite adaptar la posición de la almohadilla al usuario.

El elemento calefactor tiene unas dimensiones aproximadas de 56 x 52 centímetros, mientras que el cable con el interruptor alcanza unos 4 metros de longitud.

Esto permite utilizarla con cierta libertad mientras se está sentado en el sofá, por ejemplo, sin tener que permanecer demasiado cerca del enchufe.

Otro de los aspectos prácticos de este producto es su mantenimiento. La almohadilla es reutilizable y lavable a máquina a 30 ºC, siempre utilizando un programa para prendas muy delicadas, según las indicaciones de Lidl.