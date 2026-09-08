Unai Burgos, experto en interiorismo: "Estas 4 piezas de Jysk parecen de diseño, pero por menos precio"

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Las claves Generado con IA Unai Burgos, experto en interiorismo, destaca cuatro piezas de Jysk con aspecto de diseño a precios accesibles. El aparador Alsted, disponible en roble claro y oscuro, destaca por su sistema de apertura sin tiradores y su diseño limpio. La silla Guldbjerg, de formas redondeadas y tapizada en tela arena oscuro, puede ser la pieza protagonista de cualquier estancia. El jarrón Otto y el estante de pared Borum completan la selección, aportando estilo y funcionalidad por menos de 30 euros cada uno.

Hay muebles y elementos decorativos que, sin necesidad de tener un precio elevado, consiguen que una estancia parezca mucho más cuidada y elegante.

Es precisamente en ese tipo de piezas en las que se ha fijado Unai Burgos, interiorista y experto en decoración, quien ha compartido una selección de productos de Jysk.

"Estas piezas parecen de catálogo de diseño, pero por mucho menos precio", ha comenzado diciendo Unai en el vídeo publicado recientemente en su perfil de @sagarnastudio.

El primero es el aparador Alsted de tres puertas, disponible en dos tonos diferentes: roble claro, por 165 euros, y roble oscuro, por 219 euros.

Se trata de un mueble de 160 centímetros de ancho, 80 de alto y 40 de profundidad, con tres puertas y dos estantes interiores.

Aparador Alsted. Jysk.

Las puertas incorporan un sistema de apertura mediante pulsación, por lo que no necesitan tiradores visibles, un detalle que contribuye a ese aspecto limpio y sencillo que destaca Burgos.

Está fabricado con diferentes materiales, entre ellos MDF, melamina, aglomerado y acero, y cuenta con certificación FSC Mix.

Silla Guldbjerg. Jysk.

El segundo producto es la silla Guldbjerg en tela de color arena oscuro, que Jysk vende por 169 euros. La pieza tiene unas dimensiones de 54 centímetros de ancho, 80 de alto y 79 de profundidad, con una altura de asiento de 42 centímetros.

Está fabricada con espuma, contrachapado, poliéster y acero, y el asiento y el respaldo incorporan espuma de poliuretano. Su diseño de formas redondeadas aporta una presencia especialmente marcada, por lo que puede funcionar como pieza protagonista en un salón o en un rincón de lectura.

Jarrón Otto. Jysk.

La tercera recomendación es mucho más económica. Se trata del jarrón Otto, disponible por 11,50 euros. Es una pieza de cristal en color almendra, con una forma orgánica y fluida. Mide 12 centímetros de diámetro y 20 de altura y está pensado para utilizarse en interiores.

Tal y como señala el interiorista en el vídeo, no es necesario llenarlo de flores para aprovechar su potencial decorativo: por su propia forma puede utilizarse también como objeto independiente sobre una mesa, una estantería o un aparador.

Estante de pared Borum. Jysk.

Por último, Burgos se fija en el estante de pared Borum de cuatro baldas, cuyo precio es de 25 euros y está disponible en roble natural y roble oscuro.

Sus dimensiones son 40 centímetros de ancho, 92 de alto y 15 de profundidad, por lo que ocupa poco espacio y permite aprovechar una pared vertical.

Cuenta con cuatro estantes y una estructura realizada con diferentes materiales, entre ellos MDF, melamina, abedul macizo y acero.