Ha llegado a Ikea la vajilla colorida más elegante y barata del verano: platos desde 2,99 euros

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Las claves Generado con IA Ikea lanza una nueva selección de vajillas coloridas y elegantes, ideales para renovar la mesa este verano desde solo 2,99 euros. Las colecciones Pelarkaktus, Strimmig y Mävinn destacan por sus tonos verdes, diferentes texturas y acabados brillantes que permiten combinaciones sofisticadas. La clave está en mezclar platos de distintos diseños y tonalidades para lograr una mesa personal y armoniosa, sin necesidad de que toda la vajilla sea idéntica. Las piezas, fabricadas en gres y aptas para microondas y lavavajillas, ofrecen opciones tanto para uso diario como para ocasiones especiales.

¿A quién no le gustaría dar un aspecto diferente a su casa de vez en cuando? No es cuestión de hacer grandes reformas ni gastarse el sueldo del mes en muebles con precios prohibitivos. A veces, basta con cambiar un pequeño florero, una estantería o simplemente la vajilla.

Y para conseguirlo tampoco es necesario comprar todas las piezas de una misma colección: mezclar diferentes diseños, formas y tonalidades puede ser precisamente la clave para lograr un resultado más personal y sofisticado.

Es lo que propone esta selección de Ikea, donde diferentes vajillas en tonos verdes se pueden combinar entre sí para crear una mesa con mucho estilo esta temporada. El verde oscuro, las distintas texturas y los acabados de cada pieza permiten jugar con la composición sin perder la armonía.

Conjunto de vajilla. Ikea.

Una de las opciones que puede servir como base es la colección Pelarkaktus, caracterizada por un intenso verde bosque, un acabado brillante y un borde ligeramente más oscuro.

Dentro de esta colección encontramos el plato hondo, de 23 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura, que Ikea vende por 3,99 euros. Es una pieza pensada para sopas, cremas, pastas y otros platos que necesiten algo más de profundidad.

La colección también cuenta con un plato de mayor tamaño para servir los platos principales y con un plato de postre de 20 centímetros. Ambos mantienen ese característico tono verde oscuro y el acabado vidriado que hace que la luz se refleje sobre la superficie.

Utilizar varias piezas de esta colección permite crear una base bastante uniforme, pero la combinación con otras vajillas de tonalidades verdes es la que puede aportar un resultado más decorativo.

Imagen de una mesa con la vajilla de Ikea. IA.

Ahí es donde entra Strimmig, una colección que introduce un verde mucho más claro y grisáceo y, sobre todo, una textura diferente.

Su diseño está inspirado en la flora escandinava y en la sencillez japonesa, dos referencias que se traducen en una vajilla de aspecto artesanal pero suficientemente sencilla para utilizar a diario.

El plato Strimmig de 27 centímetros cuesta 5,49 euros y está fabricado en gres con una superficie vidriada en verde grisáceo brillante. También es apto para microondas y lavavajillas. Para los platos de postre, Ikea ofrece además un set de cuatro unidades por 14,99 euros.

La tercera opción es probablemente la que más protagonismo puede aportar a la composición. Se trata del plato Mävinn, de 24 centímetros y 14,99 euros, una pieza de gres vidriado verde realizada a mano. Su principal característica es el relieve geométrico elevado que recorre el borde y crea una silueta mucho más llamativa que la de un plato convencional.

¿Cómo conseguir una mesa elegante?

La gracia de combinar estas piezas está precisamente en no intentar que toda la vajilla sea idéntica.

El verde oscuro de Pelarkaktus aporta profundidad y hace que la mesa tenga más presencia, mientras que el verde grisáceo de Strimmig consigue suavizar el conjunto.

Mävinn, por su parte, puede utilizarse como una pieza especial gracias a su borde en relieve, introduciendo una textura diferente sin romper la armonía cromática.