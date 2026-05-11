Lidl tiene la solución perfecta para disfrutar de la mejor manera: un conjunto de 3 muebles de balcón por 79,99 €

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Las claves Generado con IA Lidl lanza un conjunto de balcón de 3 piezas por 79,99 €, ideal para terrazas y espacios pequeños. El set incluye dos sillones individuales y una mesa auxiliar de mimbre, con diseño moderno y estructura resistente. Fabricado con un 82% de plástico reciclado, el conjunto es sostenible, resistente a rayos UV y fácil de limpiar. El sistema de montaje es sencillo gracias a uniones enchufables, permitiendo ensamblar las piezas sin herramientas.

Con el verano pisándonos los talones, somos muchas las personas que ya hemos dado el paso de equipar nuestros balcones y terrazas con los muebles más elegantes y económicos de la temporada.

Precisamente, Lidl ha vuelto a convertirse en uno de los grandes protagonistas gracias a uno de sus productos más buscados para disfrutar del exterior: el conjunto de balcón de 3 piezas, una propuesta compacta, moderna y asequible.

Este set de la marca Livarno, que actualmente se vende por menos de 80 euros, incluye dos sillones individuales y una mesa auxiliar de mimbre.

Conjunto de balcón.

El diseño destaca por sus líneas sencillas y contemporáneas, con una estructura resistente y acabados en tonos oscuros que encajan fácilmente con cualquier estilo decorativo, desde ambientes minimalistas hasta espacios más cálidos y naturales.

Además de su diseño compacto, este conjunto está pensado para ofrecer comodidad sin ocupar demasiado espacio, algo especialmente valorado en casas donde cada metro cuadrado cuenta.

La mesa central permite colocar bebidas, libros o incluso pequeños aperitivos, con una carga máxima de 50 kilos.

Las sillas, por su parte, presentan un diseño elegante y sofisticado con dos apoyabrazos, ideal para sumar comodidad, frescor y orden al espacio.

Conjunto de balcón.

Uno de los aspectos más destacados de este conjunto de jardín de Lidl es su apuesta por la sostenibilidad, ya que está fabricado con un 82 % de plástico reciclado.

Otro de sus puntos fuertes es su resistencia a los rayos UV y la facilidad de limpieza. Gracias a ello, los muebles pueden mantenerse al aire libre durante largos periodos sin deteriorarse fácilmente por la exposición al sol.

Además, basta con pasar un paño húmedo para mantener el conjunto en buen estado, muy a tener en cuenta durante la temporada de verano.

El montaje también está pensado para ofrecer la máxima comodidad al usuario. El conjunto incorpora un sistema de uniones enchufables que permite ensamblar las piezas de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas.