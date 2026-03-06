Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la nueva cafetera de Aldi: incluye 48 cápsulas gratis por 54 €

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza mañana la cafetera de cápsulas Krups Dolce Gusto Piccolo XS por 54 €, con 48 cápsulas gratis. La promoción supone un descuento respecto al precio habitual y estará disponible hasta agotar existencias. El modelo destaca por su diseño compacto, 15 bares de presión y preparación rápida de bebidas calientes o frías. Las cápsulas incluidas permiten disfrutar de espresso intenso, café con leche y cappuccino desde el primer uso.

No nos engañemos, tomar café de calidad, recién hecho y sin mover apenas un dedo, es el sueño de muchos y muchas, y Aldi lo ha hecho posible.

A partir de mañana, la cadena de supermercados alemana ha puesto a la venta la cafetera de cápsulas Krups Dolce Gusto Piccolo XS a un precio muy competitivo y con un pack de cápsulas de regalo.

Durante el periodo de promoción, la cafetera se venderá por 54 euros, frente a su precio habitual de 83,85 euros. La oferta es válida hasta agotar existencias, por lo que se espera que muchas tiendas físicas vean una alta demanda y que las unidades se agoten rápidamente.

Cafetera de cápsulas.

El diseño de la Piccolo XS es compacto y elegante, pensado para encajar incluso en espacios reducidos. Su depósito de agua de 0,8 litros permite preparar varias tazas consecutivas sin necesidad de rellenarlo continuamente.

La máquina opera a 15 bares de presión, lo que garantiza una extracción óptima de aromas y una crema densa en los espressos.

Además, ofrece la posibilidad de preparar tanto bebidas calientes como frías, adaptándose a distintos gustos y necesidades.

Lo mejor de todo es que su sistema de calentamiento rápido permite tener la temperatura ideal en aproximadamente un minuto, haciendo que el café esté listo casi al instante.

Cafetera de cápsulas.

La promoción incluye 48 cápsulas de café de distintos tipos, compuestas por 16 cápsulas de espresso intenso, 16 de café con leche y 16 de cappuccino.

Esto permite probar distintas variedades desde el primer día, ya sea un café corto o largo, solo o con leche, sin necesidad de adquirir cápsulas adicionales de inmediato.

El uso de la cafetera es sencillo e intuitivo: basta con insertar la cápsula, seleccionar la cantidad de agua o la temperatura y pulsar el botón de inicio. La máquina detiene automáticamente el flujo de agua al finalizar la extracción, evitando desperdicios.

El mantenimiento es igualmente práctico, ya que el depósito de agua y algunas piezas externas son extraíbles y fáciles de limpiar, y su diseño modular permite acceder sin complicaciones a los elementos que requieren lavado frecuente.