Carrefour vende el abrigo más elegante y barato de la temporada: está disponible en tres colores y en hasta 6 tallas

Con la llegada del frío, elegir una buena prenda exterior se convierte en una prioridad. Entre las opciones más destacadas de esta temporada se encuentra el abrigo de pelo con cremallera de la colección Mery Turiel para TEX, disponible en Carrefour.

Este abrigo combina estilo y buenos precios, convirtiéndose en una de las prendas más buscadas del catálogo de la cadena.

Como viene siendo habitual en el supermercado francés, este abrigo presenta un precio difícilmente superable, situándose en 35,99 euros, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan calidad y estilo sin gastar demasiado.

Abrigo de pelo con cremallera y capucha.

El abrigo está confeccionado en 100 % poliéster, un material ligero, fácil de cuidar y resistente al uso diario. Su diseño incluye una cremallera frontal completa y una capucha integrada, características que aportan protección frente al viento y la lluvia, al tiempo que mantienen un estilo urbano y moderno.

Esta combinación de elementos hace que el abrigo sea ideal tanto para el día a día como para actividades informales al aire libre.

En cuanto a tallaje y disponibilidad, el abrigo se ofrece en tallas que van desde la S hasta la 3XL, lo que asegura una gran adaptabilidad a diferentes tipos de cuerpo.

En cuanto a colores, se encuentra disponible al menos en beige, marrón y negro, tonos versátiles que facilitan la combinación con otros elementos del armario y permiten crear looks elegantes o casuales según la ocasión.

Asimismo, tal y como se ha mencionado anteriormente, Carrefour vende este abrigo por solo 35,99 euros, una cifra muy competitiva en comparación con otros abrigos de invierno de similares características.

Además, se puede adquirir tanto en la tienda online de Carrefour como en sus establecimientos físicos, con opciones de recogida en tienda o envío a domicilio, dependiendo de la preferencia del comprador.

Otras gangas

No obstante, el abrigo fabricado con pelo y cremallera frontal no es la única prenda que ha desatado la locura entre las amantes de la moda.

De hecho, hace unos días, la cadena de origen francés debutó con la chaqueta ligera, una prenda versátil, cómoda y con un precio que la convierte en una de las grandes protagonistas de la temporada.

Diseñada para el día a día, esta chaqueta, disponible por solo 17,99 euros, destaca por su tejido acolchado y repelente al agua, ideal para los primeros fríos o los días de lluvia ligera.