Alcampo tira la casa por la ventana con el nuevo lote de ibéricos y vino por tan solo 65 euros

¿Pensando en tener algún detalle con una persona especial y no sabes el qué? Alcampo ha venido para ponerte la vida un poco más sencilla estas Navidades y por eso ha lanzado el nuevo lote de paleta de cebo ibérica, chorizo y vino por tan solo 65 euros. Pero este no es el único producto de este estilo que vende el supermercado porque en su catálogo puedes encontrar infinidad de detalles para sorprender como la vela aromática con mensajes.

La cesta está compuesta por una paleta de cebo ibérica (50% raza ibérica) de más 4.5 kilos, un chorizo ibérico Gran Selección, ambos de Navidul, y una botella de 75 cl. de vino tinto de maceración carbónica con denominación de origen calificada Rioja Marqués de Treviño. La realidad es que se trata de todo un acierto para aquellos amantes de la gastronomía de calidad.

Aunque parezca mentira, un detalle por Navidad para tus empleados, compañeros o amigos puede ser todo un acierto. A veces no sabemos qué regalar, porque como bien dicen, "para gustos los colores", y muchas veces ocurre que no acertamos con el regalo. Pero con este lote que ofrece cadena española los rompederos de cabeza se habrán terminado. Porque, ¿a quién no le gusta el embutido ibérico y un buen vino?

Lote cesta Navidad.

¿A qué esperas? Ve a hacerte con el regalo perfecto de estas Navidades; no lo dejes pasar, si no te quedarás sin el tuyo ya que quedan pocas unidades.

