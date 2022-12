Alcampo trae el regalo perfecto de Navidad para esa persona especial por tan solo 1, 50 euros

Si aún no has comprado el regalo de Navidad para esa persona especial debes pasarte por Alcampo para hacerte con esta vela con aroma de fresas y nata por tan solo 1,50 euros. Se acercan estas fechas tan señaladas en las que los pequeños detalles marcan la diferencia y la cadena española no iba a ser menos. Para poder sorprender a tu gente, ya puedes ir haciendo la carta de los Reyes Magos con detalles como por ejemplo el abrigo teddy o la batamanta.

¿Estás conociendo a una persona y quieres hacerle un detalle? ¿Eres de esas personas que necesita agradecer la compañía y amabilidad con un pequeño regalo? Alcampo te lo pone fácil, con esta gama de velas aromáticas con mensajes podrás sorprender gratamente a esa personita.

Esta vela en concreto tiene un mensaje que dice: "Vela que huele a nuestro primer abrazo", y además huele a fresas con nata; todo un acierto para estas Navidades.

Vela aromática.

Sin embargo, si esta vela no cuadra con tu situación sentimental, tienes una gran variedad para elegir. Entre ellas hay mensajes como: "Da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá" o "vela que huele a lo mejor que está por llegar", entre otros. Además, hay diferentes aromas entre los que destacan melón, calabaza y maracuyá.

No dejes pasar esta gran oportunidad y sorprende a esa persona que se te viene a la cabeza al leer esto.

