Cómo hacer velas decorativas y aromáticas en casa

Para la elaboración de esta clase de velas, no se requieren de materiales caros o difíciles de conseguir. Son muy fáciles de hacer y se pueden hacer de mil y una formas, con aromas o sin él. Con un poco de paciencia y los materiales precisos, se pueden conseguir velas muy originales.

Materiales necesarios para hacer velas caseras

Para la elaboración de velas caseras necesitaremos los siguientes materiales:

Cera GV-70.

Mecha encerada.

Moldes transparentes para velas redondas.

Colorante líquido para velas.

Desmoldante para velas.

Espátulas de madera.

El uso de la cera GV-70 junto a los moldes de plástico permitirá que las velas, tengan un brillo especial. Es importante recordar que en este caso, al usar moldes de plástico, se debe utilizar también un producto desmoldante. Los moldes pueden ser diferentes, con lo que conseguiremos velas de varios tamaños. Más altas, anchas, redondas, cuadradas... podemos hacerlas como queramos.

En cuanto al color que elijamos para las velas podemos usar el que más nos guste. Si la vela va a ser decorativa, como la que podemos colocar en un centro de mesa, podemos ponerla del mismo color que la decoración predominante.

Antes de comenzar, se recomienda que todos los recipientes que se usen para la elaboración de velas, no se usen para cocinar. Debemos tener recipientes específicos para ello.

Cómo se hacen las velas caseras

El primer paso que hay que dar es el de fundir la cera en un cazo. Antes de que se vuelva líquida del todo, la retiraremos del fuego para que el calor residual acabe por fundir el resto de la cera.

Mientras tanto, pondremos un poco de desmoldante en los moldes donde vamos a hacer la vela. No hay que echar demasiado para evitar manchar la vela. Colocaremos la mecha encerada y pondremos un poco de plastilina en el fondo del molde para evitar que se salga la cera.

Cuando la cera esté completamente líquida le echaremos unas cuantas gotas del colorante que hayamos elegido. Lo mezclaremos todo con un palillo largo para que se mezcle bien. Debemos procurar no echar demasiado colorante. De lo contrario no conseguiremos el efecto brillante de las velas.

El siguiente paso es dejar que la cera se enfríe hasta una temperatura aproximada de unos 80 grados. Verteremos la cera en los moldes y esperaremos hasta que estén completamente frías para desmoldarlas. Cuando estén frías, se desmoldarán y se dará la vuelta a la vela. Posiblemente nos encontremos con que haya que rellenar lo que se conoce como el rechupe. Con un poco de cera que nos haya sobrado lo rellenaremos y dejaremos que seque

Materiales necesarios para hacer velas aromáticas

Otra opción es la de la elaboración de las velas aromáticas. Son muy fáciles de hacer y se pueden elegir muchos materiales diferentes para su elaboración. Con muy poco trabajo y un poco de paciencia podremos hacer unas fantásticas velas completamente personalizadas. Elige el aroma que más te guste y anímate a prepararlas.

Los materiales necesarios para hacer estas velas son:

Cera GV-35.

Colorante líquido para velas.

Esencia aromática.

Vasos para velas.

Mechas enceradas.

Como el principal protagonista de estas velas es el aroma, hay que elegir aquel que más nos guste. Puede ser de naranja, lavanda, vainilla, jazmín, etc.

¿Por qué se recomienda utilizar vasos y no moldes para velas? Dado que hasta un 10% de la elaboración corresponde a la esencia aromática, la vela no queda demasiado consistente. No necesariamente deben ser vasos, puede usarse el recipiente que más nos guste. Vasos, latas, botes, etc.

En cuanto a la cera, habiendo tantos modelos, la mejor elección es la GV-35. La razón es porque esta clase de cera tiene unas excelentes características. Absorbe muy bien el aroma, lo que la hace ideal para estas velas. Es muy importante que a la hora de rellenar los recipientes, se debe verter la cera cuando esté a una temperatura aproximada de 62 grados.

Cómo hacer velas aromáticas

Lo primero que hay que hacer es fundir la cera a fuego muy suave para evitar que se queme. Cuando esté completamente líquida, incorporaremos el colorante para velas. Lo removeremos poco a poco y lentamente para que se mezcle bien y no se formen burbujas. Si nos queda muy claro de color, podemos incorporar varias gotas más hasta conseguir la intensidad deseada. Haremos lo mismo con la esencia, incorporando unas gotas y mezclándolo bien.

Posteriormente tendremos que pasar la cera a un recipiente como una jarra. De esta forma se facilitará el llenado de los vasos o recipientes que hayamos elegido. Colocaremos la mecha en el fondo del recipiente y cuando la cera tenga una temperatura próxima a los 62 grados podremos verterla con cuidado, sin llegar al borde.

Lo dejaremos enfriar por completo y las velas ya estarán completamente finalizadas. Si hacemos muchas y con diferentes aromas, podemos utilizar pegatinas. En muchas tiendas de manualidades podemos encontrarlas, aunque también podemos hacerlas. De esta forma marcaremos cada recipiente para saber que se trata de una vela de vainilla, rosa, jazmín, naranja o cualquier otro aroma.

Son velas muy fáciles de hacer, solamente hay que tener los materiales adecuados y seguir los pasos dados. Podrás personalizar las velas como tú quieras, tanto en color como forma o aroma. Puedes hacerlas para ti o para regalar, las cuales podrás envolver en papel de celofán y marcarlas. Se convertirá en una sorpresa muy especial que encantará a quien la reciba.