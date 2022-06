El nuevo bañador de Lidl: de marca, para hombre, de muy buena calidad y por 5,99 euros

Es el momento de hacer renovación de armario y comprarse ropa de verano. Para ir a la piscina o a la playa es importante seleccionar ropa de baño que sea ligera transpirable y flexible. Todos los supermercados han sacado su propia colección de bikinis para este verano como Decathlon o Alcampo y ahora, Lidl, ha puesto a la venta un bañador para hombre de marca Mistral que, además de ser muy barato, cuenta con muy buena calidad. Y, si además te faltan unas sillas y mesas para el jardín, Carrefour las vende muy baratas.

Esta prenda es uno de los productos estrella de la compañía. No es para menos porque ofrece muy buenas garantías. Tiene un precio irrisorio: solo cuesta 5,99 euros y se puede comprar online o en tu tienda más cercana. Es ideal para lucir un look perfecto en la playa debido a su diseño simple pero bonito.

Lo más destacado de este producto es que es muy cómodo para ir a la playa, bañarse e incluso jugar a algún deporte en la arena. Cuenta con cintura elástica y cordón ajustable para todo tipo de cinturas. Está fabricado con 100% poliéster y es de color azul con varios títulos y letras en blanco y azul clarito por lo que es muy elegante y agradable a la vista.

Bañador mistral de Lidl.

Desde el propio supermercado recomiendan lavarlo en la secadora seleccionando el programa delicado y a una temperatura máxima de 40 grados. También, es aconsejable no usar lejía, no planchar y no secar en secadora porque puede dañar el tejido. En cualquier caso, es mejor lavarlo con un detergente de color y enjuagar con agua tibia después de cada baño.

