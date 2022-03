La historia tras las gorras asturianas que Melendi regala a Broncano en La Resistencia: cuestan 18 €

El pasado 10 de marzo Melendi visitaba La Resistencia, el popular programa de Movistar conducido por David Broncano, y como es tradición ya, obsequió al presentador con algunos regalos. Entre ellos, llamaron la atención unas pintorescas gorras que el cantante entregó a Grisom, Ricardo Castella y Broncano: "Son unos chavales asturianos que siempre me mandan cosas y nunca me piden nada. Me mola la gente que te manda cosas desinteresadamente", decía Melendi, a lo que contestaba Broncano con un conciso "está guapa".

No era la primera vez que Melendi aparecía en público con una de estas gorras. Ya se le pudo ver vistiéndolas en una firma de discos, en una entrevista para Los 40 principales y hasta en una intervención en El chiringuito de jugones. Pues bien, EL ESPAÑOL ha investigado quiénes son esos chavales asturianos que están detrás de las gorras de moda, cuánto cuestan y qué las hace tan especiales.

Se trata de Overup, una empresa asturiana de gorras fabricadas por y para amantes del deporte que nació con la clara vocación de impulsar un cambio de paradigma. Por ello, buscan expandir las fronteras del deporte, de forma que sea algo que pueda sentirse en todas partes y abierto para todas las personas.

Ellos ven las gorras como una externalización del espíritu y la personalidad de la persona que las lleva: "Viste nuestras gorras, y serás lo que tú quieras ser", reza uno de sus lemas. Así, no es de extrañar que hagan diseños coloridos y detallados, poniendo un gran cuidado en los logos que las hacen realmente características.

Se manifiestan en contra de quienes ven la gorra "como simple medio de protección para la climatología". Para ellos, se trata de un "complemento de moda" que sirve para hacer gala de la pasión de cada uno. De algún modo, estas gorras funcionan igual que quienes llevan camisetas con imágenes de sus películas favoritas o frases inspiradoras serigrafiadas.

De esta combinación entre tendencia y amor por el deporte nace la única serie de gorras que han lanzado al mercado por el momento. Aunque ellos afirman que "cada gorra tipo trucker es creada con la ilusión propia de un nuevo proyecto", lo cierto es que detrás de cada una hay una elección concreta de una disciplina deportiva con la que creen que se sentirán identificados sus clientes.

En total, hay 13 tipos de gorra dentro de la colección: Triathlete, Runner, OverUP, Montaineer, MMA, Fútbol Femenino, GymTime, Climber, Photographer, Surfer, Cyclist, Trailrunner y Spartans. Todas tienen asociada una personalidad diferente. La Spartans, por ejemplo, "evoca libertad y lucha, junto con un aire sport y a la vez elegante".

Los precios oscilan entre los 25 y los 30 euros, aunque estas últimas tienen un descuento del 40%, por lo que el cliente puede hacerse con ellas por 18 euros. Con estos precios que consideran asequibles, se muestran fieles a los valores con los que nacieron: "La familia, los amigos, la tolerancia, la felicidad, el compartir momentos, el dejar huella, el ser mejores para nosotros y para los demás, el sentir orgullo por lo que hacemos".

Idilio con Melendi

El 28 de octubre de 2021, Melendi subía a Instagram un video donde se le podía ver firmando ejemplares de su último disco: Likes y Cicatrices. Pero, además, para esta empresa asturiana no pasó desapercibido que el cantante llevaba puesta una de sus gorras, concretamente la Spartans.

Desde entonces, la Spartans se ha convertido en una de las más demandadas. Como decía Melendi en La Resistencia, el hecho de que le enviaran la gorra sin pedir nada a cambio ha sido devuelto por el creador de Barbie de extrarradio con una publicidad gratuita inmejorable.

"Melendi no podía ser mejor representante de esta gorra, ¡todo un guerrero!", dice OverUP en su web. Lo cierto es que se ha creado una sinergia inesperada pero que no debería extrañar: Melendi encaja a la perfección con los valores de libertad, espíritu guerrero y carpe diem que promueven las gorras.

