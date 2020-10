Así puede ahorrar casi 1.000 euros anuales en su cesta de la compra: los consejos que da la OCU

Los precios de los supermercados en España, según el estudio de 2020 realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre los valores de los productos de las diferentes cadenas, han subido un 2,8% de promedio. Sin embargo, desde Consumo afirman que “es posible ahorrar 971 euros de media eligiendo el supermercado más barato”. Por ello, como cada año, la OCU ha publicado el informe que da algunas claves a los consumidores para que puedan economizar a la hora de realizar la compra de sus productos básicos de alimentación, higiene y droguería.



De ahí que la OCU, tras analizar 143.313 precios de 1.062 supermercados, hipermercados y otras tiendas de todo el país, pueda afirmar que la cadena de ámbito nacional más barata es Alcampo. De hecho, en la rueda de prensa ofrecida este lunes por Consumo, Miguel Ángel Pascual, responsable del análisis, ha explicado a EL ESPAÑOL y a otros medios que “si en su ciudad existe un Alcampo, la probabilidad de que sea el supermercado más barato de la localidad es muy alta”. De este modo, acudir a la superficie de origen francés de manera regular a hacer la compra repercute en que los consumidores españoles puedan ahorrarse casi 1.000 anuales.



Y es que este 2020 “un 64% de los productos que componen la cesta de la OCU ha subido de precio”. De hecho, Consumo detecta que la subida más elevada se da en los productos frescos, destacando a las frutas y verduras, ya que el aumento de su costo alcanza un 4%. ¿Por qué? Porque la OCU cree “que los precios de estos productos han subido por la dificultad de encontrarlos durante los meses más duros de la pandemia”. De hecho, piensan que “algunas medidas de seguridad aplicadas para frenar la Covid o el refuerzo personal de las plantillas de los supermercados” han podido incidir en esta subida generalizada de precios.

Pero la OCU, en el estudio también apunta otra clave que puede repercutir en el ahorro de las familias a la hora de llenar sus carritos de la compra: recurrir a las marcas blancas. El motivo: son los “únicos” productos que, en general, “han bajado” de precio. Concretamente, según desvelan, ahora cuestan un 0,3% menos que en 2019. Escogerlos, quizá, suponga una nueva manera de economizar.

Un ahorro distinto por ciudades

Pese a todo, no es lo mismo vivir en una ciudad pequeña que en una grande a la hora de buscar el ahorro en la cesta de la compra. En Cuenca, Ciudad Real, Ávila, Soria y Puertollano, por ejemplo, a pesar de que el consumidor elija “el comercio más barato en lugar del más caro”, tal y como recomienda la OCU, el ahorro anual se quedaría tan sólo entre 250 y 300 euros porque “la oferta es más limitada y hay menos competencia entre las propias superficies”, ha explicado a este diario Ileana Izverniceanu, responsable de relaciones institucionales y prensa de la OCU.



En la cara opuesta de la moneda se encontrarían las ciudades grandes donde el consumidor puede superar ampliamente los 971 euros de ahorro anual “si eligen comprar en el comercio más barato”. Tanto en la capital como en dos municipios del norte de Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, el citado ahorro puede elevarse hasta los 3.226 euros —en Madrid— o los 2.690 euros, cada año, en esas dos localidades de la Comunidad de Madrid.

Uno de los locales de Sánchez Romero.

También, si vive en Barcelona, Gerona o Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el ahorro anual también será muy alto, según la OCU, si acude a comprar regularmente a las superficies con mejores precios. En este caso, usted podría dejar de gastar de 1.500 a 2.000 euros cada año.

Del 'súper' más barato al más caro

Por todo ello, la Organización de Consimidores y Usuarios ha facilitado la siguiente lista en la cual posiciona a las cadenas de supermercados de España desde la más barata a la más cara de acuerdo con su estudio anual. De este modo, elegir las opciones más económicas repercute en que, de media, usted puede ahorrar hasta 971 euros cada año, según Consumo, si escoge la opción más barata de su localidad. Así queda la lista de 2020:



1. DANI



2. TIFER



3. ALCAMPO



4. ECONOMY CASH



5. CASH FRESH



6. SUPERCO



7. FAMILIA



8. GADIS HIPER



9. DEZA



10. GADIS



11. HIPERBER



12. CARREFOUR



13. EL JAMÓN



14. MERCADONA



15. ROS SUPERMERCADOS



16. DIA MAXI



17. E. LECLERC



18. TAMBO



19. UPPER



20. CASH ECOFAMILIA



21. BON AREA



22. CONSUM



23. SÚPER ALCOOP



24. MÁS Y MÁS



25. ALCAMPO SUPERMERCADOS



26. FROIZ



27. E. LECLERC EXPRESS



28. HIPER FROIZ



29. CARREFOUR MARKET



30. LUPA



31. SANGÜI



32. HIPERDINO



33. AHORRAMÁS



34. LA PLAZA DE DIA



35. TU CASH



36. DIA MARKET



37. LA DESPENSA



38. SUPERDINO



39. HIPERUSERA



40. ALIMERKA



41. SUPERSOL



42. MÁS



43. DIALPRIX



44. DIA & GO



45. PIEDRA



46. CHARTER



47. ALTEZA



48. MASKOM



49. EROSKI



50. COVIRÁN



51. AMAZON



52. SPAR



53. INDEPENDIENTES



54. BON PREU



55. EROSKI CENTER



56. PLENUS



57. EROSKI CITY



58. AQUIÉ



59. CAPRABO



60. BM COMPLET



61. HIPERCOR



62. BM URBAN



63. ESCLAT



64. HIBER



65. MAS & GO



66. UNIDE



67. COALIMENT



68. CASA ELÍAS



69. CARREFOUR EXPRESS



70. PLUS FRESC



71. SUPERCOR



72. CONDIS



73. EL CORTE INGLÉS



74. BIP BIP



75. ALTOARAGÓN



76. SUPER AMARA



77. SUPERMERCADOS PLAZA



78. SUMA



79. SORLI DISCAU



80. ULABOX



81. SÁNCHEZ ROMERO