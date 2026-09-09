Christopher, propietario de 5 pisos en alquiler: "Si alquilas por habitaciones ganas un 40 % más y evitas compromisos legales"

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Las claves Generado con IA El alquiler por habitaciones permite a los propietarios obtener entre un 35% y un 40% más de beneficio respecto al alquiler tradicional. Este tipo de contratos ofrece mayor flexibilidad, ya que no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino por el Código Civil y el principio de libre pacto. Los propietarios pueden subir la renta y finalizar contratos sin prórrogas obligatorias, y pactar que los inquilinos paguen los honorarios de la inmobiliaria. Dividir una vivienda en contratos por habitaciones para una misma pareja o familia puede considerarse fraude de ley y obligar al propietario a aplicar la normativa de la LAU.

Los alquileres por habitaciones son cada vez más comunes. Ante los precios extremos provocados por la falta de oferta, muchas personas no pueden permitirse alquilar una vivienda entera y terminan recurriendo a un piso compartido.

Tanto es así que según los registros de Idealista, la oferta de estancias en alquiler en España ha crecido un 12 % en el segundo trimestre de 2026. Pero esta opción no solo es viable para aquellos que buscan un alquiler barato, también es recomendable para los arrendadores.

"Con los precios tan altos, si no alquilas un piso entero por habitaciones prácticamente pierdes dinero", asegura Christopher J. Hernández, propietario de 5 inmuebles en alquiler, en un reportaje para el programa Espejo Público.

"Al final el beneficio es entre un 35 y un 40 % más alto, aunque el trabajo es prácticamente cuatro, cinco o seis veces más", expone. Además, Christopher afirma que alquilar una vivienda por habitaciones no tiene los mismos compromisos legales que hacerlo en todo su conjunto.

"Tienes más flexibilidad a la hora de poder subir la renta o finiquitar contratos", apunta. Y es que jurídicamente, este tipo de alquileres no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ya que al tener zonas comunes no se consideran edificaciones habitables independientes.

Las ventajas legales del alquiler por habitaciones

Al no aplicarse la LAU, los alquileres por habitaciones se enmarcan en el Código Civil, así como por el principio de libre pacto entre las partes. Esto permite que, por ejemplo, el contrato pueda finalizar si así lo quiere el arrendador sin una prórroga obligatoria.

También da lugar a subir el precio del arrendamiento con cada nuevo contrato sin depender del Índice de Precio al Consumo (IPC) o los parámetros de referencia de la Ley de Vivienda.

Y por si fuera poco, el dueño puede pactar que sean los inquilinos los que se hagan cargo de los honorarios de la inmobiliaria, algo no aplicable a los alquileres al uso, según el artículo 20.1 de la LAU.

En resumidas cuentas, arrendar por habitaciones tiene ventajas legales evidentes respecto a un alquiler tradicional.

Cuándo es fraude de ley

Sin embargo, el propietario podría incurrir en un fraude de ley si divide la vivienda en distintos contratos por habitaciones, pero todos ellos son a la misma pareja o familia.

En este caso, los inquilinos podrían denunciar al dueño y obligarle a aplicar de forma retroactiva todas las protecciones que garantiza la LAU.