Andrea, española trabajando en Australia: "Algunos ganan unos 248 € al día en la mina, depende de tu puesto de trabajo"

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Las claves Generado con IA Australia es un destino popular para jóvenes españoles por sus altos salarios y oportunidades de empleo. En el sector minero, un trabajador de apoyo ('utility') puede ganar unos 248 euros al día, aunque los sueldos varían según el puesto y la experiencia. Algunos puestos especializados pueden llegar a duplicar ese salario, pero no es lo habitual para quienes empiezan. Las condiciones laborales incluyen sistemas FIFO, con alojamiento y comidas proporcionados, pero requieren sacrificar tiempo lejos del entorno habitual.

Australia se ha convertido en uno de los destinos preferidos de muchos jóvenes españoles que buscan una experiencia laboral en el extranjero. Los salarios, las oportunidades de empleo y el ahorro son algunos de los grandes atractivos de un país que mantiene una de las remuneraciones mínimas más altas del mundo.

Entre los sectores que más llaman la atención se encuentran la minería, especialmente en zonas de Australia Occidental. Sin embargo, los elevados sueldos que circulan en redes sociales no son iguales para todos los trabajadores.

Andrea, una española que trabaja en Australia ha explicado en sus redes sociales (@andrearueda.eq) cuánto se puede llegar a ganar en las minas y de qué depende la cantidad.

"¿Cuánto se gana realmente en las minas de Australia?", plantea la joven al comienzo de su vídeo. Según explica, las cifras de 700 u 800 dólares australianos diarios que suelen mencionarse no representan necesariamente lo que cobra cualquier trabajador.

"Esto depende un montón del puesto de trabajo que tú tengas", señala. La experiencia y la especialización son dos de los factores que pueden marcar una diferencia importante entre unas nóminas y otras.

248 euros ganados al día

Andrea pone como ejemplo el caso de los utility, trabajadores como ella que realizan diferentes tareas de apoyo dentro de las instalaciones mineras. "Los utility cobran unos 400 dólares al día", explica.

Al cambio, esa cantidad equivale aproximadamente a 248 euros diarios. Sin embargo, algunos profesionales pueden llegar a duplicar esta cifra cuando cuentan con un oficio específico, mayor experiencia o desempeñan puestos con más responsabilidad.

Por tanto, alcanzar los 700 u 800 dólares australianos diarios es posible en determinados perfiles, pero no constituye un salario generalizado para quienes comienzan a trabajar en las minas.

El atractivo económico del sector está también relacionado con las condiciones en las que se desarrolla buena parte de esta actividad.

En Australia Occidental son habituales los sistemas de trabajo Fly-in Fly-out (FIFO), mediante los que los trabajadores se desplazan hasta zonas mineras remotas y permanecen allí durante periodos determinados antes de regresar.

En algunos empleos, la empresa proporciona alojamiento, comidas y desplazamientos, lo que permite reducir considerablemente los gastos durante los días de trabajo y facilita la capacidad de ahorro.

No obstante, Andrea advierte de que estos ingresos tienen un coste personal. "No todo el mundo está dispuesto a sacrificar su tiempo así", afirma la joven.

Australia ofrece además otras alternativas laborales para los españoles que llegan al país más allá de la minería. La hostelería, la construcción, los almacenes, las granjas o la instalación de paneles solares son algunos de los sectores en los que existe demanda.

La minería, sin embargo, continúa siendo una de las opciones más atractivas para quienes priorizan los ingresos y están dispuestos a asumir largas jornadas, desplazamientos y periodos alejados de su entorno habitual.