Estados Unidos necesita camioneros: faltan 80.000 conductores transportistas y pagan sueldos de 50.700 €

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos enfrenta un déficit de 82.000 camioneros, lo que amenaza la cadena de suministros del país. El 70% de las mercancías estadounidenses se transportan por carretera, pero la plantilla de conductores envejece y el relevo generacional es insuficiente. El salario medio anual de los camioneros es de unos 50.700 euros, pero las condiciones laborales y la alta rotación dificultan cubrir los puestos. Restricciones migratorias y regulatorias complican aún más la incorporación de conductores extranjeros, agravando la escasez de personal.

Estados Unidos se enfrenta a una creciente falta de camioneros que amenaza con poner todavía más presión sobre su cadena de suministros.

El transporte por carretera es fundamental para la economía del país: los camiones trasladan alrededor del 70% de las mercancías, desde alimentos y combustible hasta medicamentos, materiales de construcción y piezas industriales.

La American Trucking Associations (ATA) calcula que el déficit de conductores ronda actualmente los 82.000 trabajadores. Una carencia que podría agravarse durante los próximos años si el sector no consigue atraer a suficientes profesionales para sustituir a quienes se jubilan.

Uno de los principales problemas es el envejecimiento de la plantilla.

La edad media de los camioneros estadounidenses se sitúa alrededor de los 46-47 años, mientras que una parte importante de los trabajadores tiene ya más de 55. Las jubilaciones avanzan más rápido que la incorporación de nuevos conductores.

Faltan camioneros en EEUU

A esos problemas se suma un trabajo con unas condiciones que no siempre resultan atractivas para las nuevas generaciones. Los conductores de larga distancia pueden pasar semanas fuera de casa y afrontan jornadas exigentes, estrés, sedentarismo y los riesgos que acarrea pasar muchas horas en carretera.

La rotación también es elevada. En las grandes compañías de transporte puede alcanzar el 90% anual, lo que obliga a las empresas a buscar constantemente nuevos trabajadores. Y aunque el sueldo es uno de los grandes incentivos, no siempre compensa las exigencias.

El salario mediano anual de los conductores de camiones pesados y tráileres alcanzó los 57.440 dólares en 2024, unos 50.700 euros al cambio aproximado. Los puestos especializados pueden ofrecer remuneraciones todavía mayores.

Sin embargo, a pesar del problema, las nuevas restricciones de la Administración Trump lo han complicado aún más con sus cambios regulatorios.

Desde marzo de 2026, una norma federal impide a determinados inmigrantes, entre ellos solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA, obtener o renovar determinadas licencias comerciales.

Los conductores nacidos fuera de Estados Unidos representan aproximadamente uno de cada seis camioneros, por lo que cualquier restricción que reduzca esta bolsa de trabajadores puede tener un efecto diario sobre las empresas.

También se han endurecido los controles relacionados con el dominio del inglés y existen mayores dificultades para incorporar conductores extranjeros mediante determinadas vías de visado.

De ese modo, la falta de camioneros no afecta únicamente a las empresas de transporte. Menos conductores significa menos capacidad para mover mercancías, mayores costes de transporte y posibles retrasos en las entregas.

Por ello, las compañías están aumentando salarios, ofreciendo bonificaciones y tratando de atraer a mujeres y veteranos. Al mismo tiempo, la industria invierte cada vez más en camiones autónomos, aunque esta tecnología todavía está lejos de sustituir de forma generalizada al conductor humano.

El problema, por tanto, no es únicamente encontrar trabajadores: Estados Unidos necesita garantizar que sus mercancías puedan seguir llegando a cada rincón del país.