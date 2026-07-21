Marcos Llorente, 31 años, futbolista: “Antes gastaba de joven el dinero en relojes, ahora invierto en vino”

Las claves

Las claves Generado con IA Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, ha convertido su pasión por la salud y el bienestar en un imperio empresarial con negocios en restauración, bebidas y tecnología. El jugador ha cambiado sus hábitos de gasto: antes invertía en relojes y ahora destina grandes sumas a vinos exclusivos, llegando a descorchar botellas valoradas en más de 20.000 euros. Llorente ha fundado restaurantes de comida saludable, una marca de kombucha y una cafetería de especialidad, todos alineados con su filosofía de vida y alimentación estricta. Entre sus proyectos destaca la creación de aplicaciones de entrenamiento y productos para el descanso y la protección de la vista, reflejando sus obsesiones por el sueño y la salud visual.

El futbolista del Atlético de Madrid es comúnmente conocido por su arte a la hora de jugar al fútbol. Sin embargo, también se le conoce por sus declaraciones polémicas sobre distintos ámbitos de la salud.

A pesar de la controversia que le rodea, Llorente siempre ha sido muy fiel a su estilo de vida regido por rutinas muy estrictas de bienestar físico y personal y esto, incluso lo ha extrapolado a su vida fuera del fútbol.

De esta manera, el deportista ha logrado crear un imperio conformado por numerosas empresas relacionadas con su estilo de vida. Incluso, así lo confesó en la presentación de su marca de kombucha Miwi Real Drinks: "Suelo invertir en cosas que son de mi estilo de vida".

La otra pasión de Llorente

En la celebración de la segunda estrella se pudo ver a Marcos Llorente y a Ferran Torres disfrutando de un vino de 1.000 euros lo que permite descubrir una de las grandes pasiones del futbolista, además del deporte: el vino.

El jugador de la Selección española explicó en El Partidazo de Cope que una de sus grandes inversiones es al mundo del vino: "Antes, cuando era joven, me gastaba el dinero en relojes y ahora, como no te los puedes poner por la calle... el vino por lo menos no me pueden cascar una colleja y quitármelo".

Así, el centrocampista rojiblanco ha llegado a descorchar vinos de 22.000 euros, como un Romanée-Conti: "Era de mi año, 1995. Estaba muy bueno, Sí que es verdad que hay vinos mucho más baratos que están muy buenos también", confesó.

Para Llorente el mundo del vino es algo "muy bonito" principalmente porque significa mucho más que una bebida: "Con un vino, bebes también la historia de detrás", comentó en su entrevista con Juanma Castaño.

Tanto es así que en su casa de La Finca ha construido una bodega propia subterránea donde cuenta con una colección de vino con botellas cuyo valor llega a superar los 20.000 euros.

No obstante, el deportista recalcó que tampoco quiere incitar a sus seguidores a beber: "No soy tonto, sé que no es lo óptimo, pero poniendo en una balanza lo negativo del vino y todo lo positivo que me da, a mí me compensa. No lo hago todos los días, obviamente, pero es algo que me encanta".

Un imperio de salud física y mental

La carrera empresarial del futbolista del Atlético de Madrid comenzó en el año 2019 con un restaurante de comida saludable, Naked and Sated, que fundó junto a Ibai Gómez, exjugador del Alavés, Marino Cid y el chef Bosquet y tienen locales en Madrid, Valencia y Bilbao.

El concepto del restaurante es una alimentación libre de azúcares e ingredientes ultraprocesados, siguiendo el mismo esquema nutricional que el deportista. Una inversión de 1,35 millones de euros que deja ingresos de 800.000 euros.

En esta misma línea, como fue mencionado anteriormente, en 2023 presentó Miwi Real Drinks, la marca de kombucha en la que ha invertido junto a su esposa Paddy Noarbe. Igual que el caso anterior, son bebidas 100% naturales y sin azúcares.

También, en el mundo de la gastronomía abrió su cafetería de especialidad en 2024: Café Irreverentes. El producto principal es el café con mantequilla que él mismo consume señalando los importantes beneficios que tiene para la salud.

Además de esto, es inversor del restaurante Rhudo en el barrio de Salamanca de Madrid, que obtuvo dos estrellas Michelin en 2024 y abrió hace dos años. También forman parte de este negocio Antoine Griezmann, Álex González, Miguel Ángel Silvestre y el chef Paco Roncero.

En su deseo de seguir haciendo accesible su estilo de vida, con el preparador físico y fisioterapeuta Adolfo Madrid lanzó AM Elite Programs, una aplicación de entrenamiento creada para cualquiera que busque llevar la rutina deportiva de un deportista de élite.

"Yo había comentado con Adolfo Madrid lo guay que sería que todo el mundo pudiera entrenar como lo hacemos nosotros, pero desde cualquier lugar, y con un material que fuera fácil de adquirir", señaló el futbolista rojiblanco a la revista Men's Health.

Marcos Llorente tiene dos obsesiones en el mundo de la salud: el descanso y la vista. Por ello, invirtió en la marca de colchones Hogo basada en garantizar el máximo descanso para disfrutar todos los beneficios del sueño en la salud física y mental.

A raíz de su segunda obsesión, creó la marca Aureo Lightstyle, probablemente su negocio más mediático después de que en una entrevista en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño hablase sobre sus gafas de luz roja y luz amarilla que, a pesar de costar 200 euros, se agotaron en cuestión de segundos.

La idea de este tipo de gafas es que evitan la exposición a la luz azul en espacios interiores y, de esta forma, consiguen acompasar los ritmos de vigilia y de sueño con el ciclo natural del sol: "Es biología, no lo digo yo", dijo Llorente en la entrevista con sus gafas de cristales amarillos puestas.

De esta manera, la filosofía de vida del futbolista de La Roja respecto a la salud, aunque criticada, es el centro de su día a día en el mundo del deporte y de los negocios y se ha enfocado en hacer de estas estrictas rutinas y metodologías algo accesible para el público que le interese regir su vida al estilo Marcos Llorente.