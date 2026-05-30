Ya es oficial: la isla griega paradisíaca que ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a sus gatos residentes

Las claves

Las claves Generado con IA La isla griega de Siros ofrece alojamiento y gastos básicos gratis a quienes cuiden de sus gatos rescatados, como parte de un programa de voluntariado. El proyecto, liderado por Syros Cats, exige a los voluntarios trabajar cinco horas al día durante cinco días a la semana, incluyendo tareas de alimentación, limpieza y socialización de gatitos. La iniciativa busca personas independientes, maduras y en buena forma física, con una estancia mínima de un mes, y ha generado gran interés internacional. Gracias al trabajo de Syros Cats y God's Little People Cat Rescue, la isla es ahora ejemplo de bienestar animal y referente internacional en adopciones y protección felina.

Playas de aguas cristalinas, calles blancas frente al mar Egeo y decenas de gatos descansando al sol.

La isla griega de Siros, también conocida como Syros, se ha convertido en uno de los destinos más singulares del Mediterráneo gracias a un proyecto que combina turismo, voluntariado y protección animal.

Allí, algunos viajeros pueden acceder a alojamiento gratuito a cambio de colaborar en el cuidado de gatos rescatados.

La iniciativa está impulsada por Syros Cats, una organización que desde hace décadas trabaja para controlar y proteger la población felina de la isla.

Su programa de voluntariado ofrece alojamiento, desayuno y el pago de los gastos básicos (como agua y electricidad), a quienes estén dispuestos a dedicar parte de su tiempo al santuario.

A cambio, los voluntarios deben comprometerse a trabajar cinco horas al día durante cinco días a la semana.

Las tareas incluyen alimentar a los animales, limpiar las instalaciones y participar en una actividad fundamental para las futuras adopciones: el llamado kitten cuddling, un proceso de socialización mediante el cual los gatitos rescatados aprenden a confiar en las personas.

Sin embargo, el proyecto no está abierto a cualquiera. La organización busca personas independientes, maduras y en buenas condiciones físicas, capaces de adaptarse a la rutina del refugio. Además, hay una estancia mínima exigida de un mes.

Así, a pesar de que las plazas para 2026 ya están completas, la selección para la temporada 2027 se abrirá este otoño, lo que ha despertado un enorme interés entre amantes de los animales y viajeros que buscan experiencias diferentes.

No obstante, el fenómeno de Siros va mucho más allá de un simple intercambio de trabajo por alojamiento.

La isla se ha convertido en un ejemplo internacional de bienestar animal gracias a la labor conjunta de dos organizaciones que llevan años transformando la relación entre la comunidad local y los gatos callejeros.

Por un lado está Syros Cats, centrada especialmente en el control de colonias mediante el método TNR (Atrapar, Esterilizar y Soltar), considerado una de las fórmulas más eficaces y humanitarias para evitar la superpoblación felina.

Además, la asociación proporciona atención veterinaria y garantiza que los animales tengan alimento y cuidados básicos.

La segunda gran pieza del proyecto es God's Little People Cat Rescue (GLPCR), un santuario fundado hace más de dos décadas por Joan y Richard Bowell, una pareja anglo-danesa que decidió actuar tras presenciar el abandono y maltrato que sufrían muchos animales en la isla.

Su refugio, ubicado en una colina protegida, funciona bajo una política de 'no sacrificio' y da cobijo permanente a decenas de gatos rescatados de situaciones extremas. Algunos habían sido abandonados o incluso arrojados a la basura antes de ser recuperados por la organización.

Con el tiempo, GLPCR se ha convertido también en un referente internacional de adopciones. Desde Siros, numerosos gatos han encontrado hogar en distintos países de Europa y Estados Unidos.

La repercusión del santuario llegó incluso a Netflix, donde apareció en la serie documental Cat People. De hecho, gestionan un popular Cat Cuddling Café, una experiencia que cada año atrae a cientos de visitantes.

Eso sí, el mayor logro de las organizaciones no es solo el rescate de animales, sino el cambio cultural que ha vivido la isla. A día de hoy, los gatos forman parte de la identidad de Siros.