Alba tiene 25 años y es propietaria de un piso: “No le alquilo a jubilados, quiero que sea un buen entorno"

Las claves

Las claves Generado con IA Alba Aldehuela, de 25 años, es propietaria de un piso compartido en Madrid y prefiere no alquilar habitaciones a jubilados para mantener un entorno de convivencia afín a su estilo de vida. La crisis de la vivienda afecta tanto a jóvenes como a jubilados, dificultando el acceso al alquiler para ambos colectivos por razones económicas o por la reticencia de los propietarios. Alba argumenta que busca convivir con personas de su mismo rango de edad y momento vital, ya que ella también reside en el piso y prioriza la compatibilidad de estilos de vida. La propietaria destaca que su decisión no es discriminatoria, sino fruto de su preferencia personal por crear un ambiente acorde a sus necesidades y rutinas diarias.

La crisis de la vivienda afecta particularmente a los dos extremos generacionales: los jóvenes y los jubilados. Mientras los primeros carecen de ingresos suficientes para independizarse, los mayores chocan directamente con el rechazo de los arrendadores.

Este último colectivo se enfrenta a serias dificultades para alquilar, especialmente en la modalidad de habitaciones, ya que muchos propietarios se niegan a aceptarlos por temor a su supuesta vulnerabilidad legal.

Un ejemplo de esta reticencia es el de Alba Aldehuela, propietaria de un piso compartido. Según explicó en el programa Y Ahora Sonsoles, descarta por completo a los pensionistas como inquilinos, argumentando que su perfil no encajaría ni aportaría positivamente a la convivencia del hogar.

"Es mi preferencia"

La propietaria comentó que su piso fue comprado por su padre y que, "por mi situación, al final yo vivo en esa casa y es una casa familiar".

"Yo, viviendo allí, quiero a alguien con quien pueda convivir bien y que sea un buen entorno", justificó. Así, añadió que ha notado la crisis de la vivienda porque "hasta madres con bebés me han llegado buscando habitación"

Sin embargo, no dudó en comentar que "es así la situación, pero claro, al final es que yo vivo ahí y es mi día a día". Con esto intentaba explicar Aldehuela que, al vivir ella en el mismo piso, no le gustaría compartir con personas que no considera compatibles con ella.

A pesar de ello, quiso enfatizar que vivir con una persona mayor "no es que me moleste, pero es mi preferencia. Porque al final yo vivo allí, soy la que enseña el piso... que por suerte es en Madrid, que hay mucha gente que demanda pisos".

Ana Esteban, jubilada en búsqueda de vivienda, y Alba Aldehuela, propietaria. Antena 3

De esta manera, la propietaria explicó que su preferencia tiene que ver con el momento de su vida en que se encuentra, es decir, busca personas en el mismo rango de edad y momento vital que ella.

"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", expresó

Ahora, continuó explicando, se encuentra trabajando, por lo que busca "el mismo perfil de persona". Acotó que en su caso, viviendo en otra comunidad autónoma y "lejos de mi familia", no busca discriminar, pero sí elegir su entorno.

"Si salgo de fiesta y llego a las 5 de la mañana", comentó tratando de hacer entender que para una persona jubilada sería complicado vivir con una persona de su edad. "Es un poco convivencia entre ambos, no es que yo ponga requisito de edad", concluyó la joven.