Confirmado por ley: trabajar en domingos que caigan día festivo da derecho a un plus salarial o día libre compensatorio

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Si se trabaja un domingo que además es festivo oficial, el trabajador tiene derecho a un plus salarial o a un día libre compensatorio, según la ley. La compensación mínima por trabajar en un domingo festivo es un 75% extra sobre el salario ordinario, salvo que el convenio colectivo establezca mejoras. Trabajar en un domingo normal solo da derecho a plus si lo recoge el convenio; en caso contrario, se remunera como un día normal. Si el contrato es de lunes a viernes y se trabaja en domingo, esas horas se consideran extraordinarias y deben compensarse con pago extra o descanso retribuido.

Trabajar en domingo no siempre implica un trato especial en la nómina, pero cuando ese día coincide con un festivo oficial, la situación cambia de forma sustancial.

La legislación española lo deja claro: si un domingo es además festivo en el calendario laboral, el trabajador tiene derecho a una compensación específica, ya sea económica o en forma de descanso.

La clave está precisamente en esa doble condición. No basta con que sea domingo. Para que exista un derecho reconocido, debe tratarse de un festivo oficial.

En ese caso, entra en juego el Real Decreto 2001/1983, que sigue vigente en este punto y regula cómo deben compensarse estas jornadas cuando, por razones organizativas o técnicas, no es posible disfrutar del descanso correspondiente.

La norma establece dos alternativas. La primera es una compensación económica: las horas trabajadas deben abonarse con un incremento mínimo del 75% sobre el valor ordinario, salvo que el convenio colectivo aplicable mejore ese porcentaje.

La segunda opción es sustituir ese pago por un descanso compensatorio de igual duración. En ambos casos, el objetivo es claro: evitar que el trabajador pierda el beneficio de un festivo reconocido oficialmente.

Sin embargo, el escenario cambia por completo cuando se trata de un domingo normal, es decir, un día que no figura como festivo en el calendario laboral. En sectores como el comercio o la hostelería, donde la actividad se extiende a lo largo de toda la semana, trabajar en domingo forma parte de la dinámica habitual.

En estos casos, no existe una obligación legal general de abonar un plus salarial. Aquí es donde el convenio colectivo adquiere un papel decisivo.

Solo si el convenio contempla un plus dominical o alguna compensación específica, el trabajador tendrá derecho a percibir un importe adicional o a disfrutar de condiciones especiales.

En ausencia de esa previsión, el domingo se remunera como cualquier otro día laborable.

Existe un tercer supuesto que conviene no pasar por alto. Si el contrato de trabajo establece una jornada de lunes a viernes y la empresa requiere trabajar en domingo, esas horas se consideran extraordinarias.

Como tales, deben compensarse con un recargo económico o mediante descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes, conforme al Estatuto de los Trabajadores.

Además, hay un matiz relevante en el calendario español: cuando un festivo nacional cae en domingo, es habitual que se traslade al lunes siguiente.

En ese caso, el domingo pierde su condición de festivo y, por tanto, también el derecho a la compensación legal. Será el lunes, convertido en festivo oficial, el que genere ese derecho.