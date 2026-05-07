Martín, jubilado: "Con mi pensión no me llega, de 1.350 euros que cobro cada mes, pago 1.000 euros de hipoteca"

Las claves

Las claves Generado con IA Martín Dávila, jubilado, destina 1.000 de sus 1.350 euros de pensión mensual al pago de la hipoteca, lo que complica su economía. El encarecimiento de la vivienda y unas pensiones ajustadas dificultan la vida diaria de muchos pensionistas en España. Aunque las pensiones han subido recientemente, muchos beneficiarios siguen teniendo problemas para cubrir sus gastos básicos. Martín prolongó su vida laboral cinco años más y tuvo que vender una propiedad para poder afrontar sus obligaciones económicas.

La jubilación suele imaginarse como una etapa de estabilidad tras décadas de trabajo. Sin embargo, para muchos pensionistas en España esa tranquilidad dista de ser una realidad.

El encarecimiento de la vivienda, las cargas familiares o unas pensiones ajustadas están complicando el día a día de quienes dependen exclusivamente de este ingreso.

Es el caso de Martín Dávila, un jubilado que ha puesto voz a esta situación. Su testimonio refleja con claridad las dificultades a las que se enfrentan muchos mayores para llegar a fin de mes.

"Con mi pensión no me llega, de 1.350 euros que cobro cada mes, pago 1.000 euros de hipoteca", explica. Una carga que condiciona por completo su economía y que le obliga a hacer sacrificios constantes.

La pensión de jubilación es una prestación de carácter vitalicio destinada a garantizar ingresos cuando finaliza la vida laboral. En España, el sistema distingue entre pensiones contributivas y no contributivas, orientadas a quienes no alcanzan los requisitos mínimos.

Aunque el objetivo es asegurar un nivel de vida digno, la realidad muestra grandes diferencias entre beneficiarios.

En los últimos años, el debate sobre la suficiencia de las pensiones ha ganado peso. Según los datos más recientes, la pensión media de jubilación se sitúa en torno a los 1.569,7 euros mensuales, mientras que las mínimas rondan los 1.127 euros en el caso de personas con cónyuge.

A pesar de las subidas aprobadas recientemente, del 2,7% para las contributivas y del 11,4% para las no contributivas, muchos pensionistas siguen encontrando dificultades para cubrir sus gastos básicos.

La situación de Martín se agrava por decisiones tomadas en el pasado y circunstancias imprevistas. "He tenido que vender mi otra casa para seguir pagando", relata.

A ello se suma un recorrido laboral diverso: desde su etapa como director comercial en Ferrero Rocher hasta trabajos en el sector del montaje de mamparas de oficina, donde permaneció hasta su jubilación hace apenas unos meses.

Incluso se vio obligado a prolongar su actividad durante cinco años más para poder hacer frente a sus obligaciones económicas.

Su caso contrasta con otras realidades que también han salido a la luz en programas televisivos recientes. Mientras algunos jubilados optan por trasladarse a países con un coste de vida más bajo, como Tailandia, Martín descarta esa posibilidad por motivos personales.

"No me iría por los nietos. Valen mucho más de lo que se ahorra. No los cambio por nada", afirma. Historias como la suya evidencian que el sistema de pensiones, aunque esencial, no siempre garantiza la estabilidad esperada.

Entre cifras y reformas, la experiencia de muchos jubilados pone el foco en un problema creciente: cómo asegurar una vejez digna en un contexto económico cada vez más exigente.