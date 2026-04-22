Confirmado por la Seguridad Social: serán necesarios 37 años cotizados para poder cobrar toda la pensión a partir de 2027

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de 2027, será necesario haber cotizado al menos 37 años para cobrar el 100% de la pensión de jubilación en España. El requisito supone un aumento respecto a 2026, cuando se exigen 36 años y seis meses de cotización para percibir la pensión completa. El sistema mantiene el derecho al 50% de la pensión con 15 años cotizados, pero los incrementos por cada año adicional serán menores a partir de 2027. Cotizar más allá de 37 años no incrementará la pensión salvo en casos como prolongar la vida laboral más allá de la edad ordinaria, que sí tiene incentivos adicionales.

A partir de 2027, las condiciones para cobrar el 100% de la pensión de jubilación en España darán un paso más en su proceso de ajuste.

Según lo ya establecido en la reforma de las pensiones, será necesario haber cotizado al menos 37 años para poder acceder a la pensión completa.

Esto supone un ligero aumento respecto a este 2026, que se exigen 36 años y seis meses.

Este cambio forma parte de un proceso gradual que comenzó en 2013 y que culminará precisamente ese mismo año.

La idea detrás de esta reforma es adaptar el sistema de pensiones a la realidad actual, marcada por una mayor esperanza de vida y la necesidad de garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Es importante entender que los años cotizados y la edad de jubilación no son lo mismo, aunque muchas veces se confundan.

Por un lado, la edad de jubilación determina cuándo una persona puede retirarse. Por otro, los años cotizados influyen directamente en cuánto dinero se cobrará al mes.

Es decir, no basta solo con llegar a la edad legal, sino que también hay que haber cotizado lo suficiente para tener derecho al 100% de la pensión.

Hasta ahora, el sistema funcionaba de manera progresiva. Con un mínimo de 15 años cotizados, se tenía derecho al 50% de la base reguladora.

A partir de ahí, cada mes adicional aumentaba ese porcentaje poco a poco hasta alcanzar el total.

Sin embargo, desde 2027 cambiará la forma de calcular ese incremento. Aunque se mantiene el 50% con 15 años cotizados, los porcentajes que se suman por cada mes adicional serán ligeramente menores.

Esto implica que alcanzar el 100% requerirá un mayor esfuerzo contributivo, fijado finalmente en esos 37 años.

Otro aspecto clave es que cotizar más allá de esos 37 años no aumentará la pensión por encima del 100%, salvo en casos concretos.

Por ejemplo, si una persona decide retrasar su jubilación más allá de la edad ordinaria, podrá recibir incentivos adicionales.

En ese caso, se añade un porcentaje extra por cada año trabajado de más, lo que puede traducirse en una pensión más alta.

Con esto, el sistema busca premiar las carreras laborales largas y fomentar que, quien pueda, prolongue su vida laboral, unos cambios que aunque puedan parecer insignificantes para muchos, tienen un impacto importante en la planificación del futuro de muchos trabajadores.