El Gobierno cambia las normas: los trabajadores, a partir de 2027, deberán cotizar 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de 2027, los trabajadores deberán cotizar 38 años y 6 meses para poder jubilarse a los 65 años sin penalización. La edad mínima de jubilación subirá a 67 años en 2027, salvo para quienes alcancen el nuevo periodo de cotización exigido. Prejubilarse antes de la edad mínima conlleva penalizaciones que oscilan entre el 2,81% y el 21% en la cuantía de la pensión. Ciertos colectivos, como funcionarios o profesiones de riesgo, pueden jubilarse antes y cobrar la pensión íntegra alrededor de los 60 años.

El Gobierno, a raíz del envejecimiento de la población y del déficit de la hucha de las pensiones, ha tenido que tomar medidas impopulares en los últimos años. La más conocida, el aumento progresivo de la edad mínima de jubilación.

En 2025, estaba fijada en 66 años y 8 meses, pero para este 2026 ha aumentado hasta los 66 años y 10 meses. Es más, para intentar que el sistema público de pensiones sea sostenible a largo plazo, la edad mínima establecida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 2027 pasa a ser de 67 años.

En cambio, actualmente, aquellos trabajadores que hayan cotizado 38 años y 3 meses se pueden retirar a los 65 años sin sufrir ningún tipo de penalización. Cifra que va a cambiar el próximo año hasta los 38 años y 6 meses, tres más.

Penalizaciones por prejubilarse

La combinación del inminente retiro de la generación del baby boom, la reducción de la natalidad y la subida anual de las pensiones públicas con respecto al IPC ha derivado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez intente establecer medidas alternativas para garantizar su viabilidad.

Eso sí, los trabajadores que ya hayan cotizado los años exigidos que estipula la ley podrán jubilarse un poco antes, a los 65 años, sin sufrir una reducción de su nómina. Otros colectivos, como funcionarios o profesiones de riesgo como mineros o bomberos, también cuentan con prerrogativas para dejar de trabajar y cobrar su pensión íntegra antes de tiempo, alrededor de los 60 años.

Es importante destacar que ningún empleado en España está obligado a retirarse con la edad mínima de jubilación, aunque deben asumir las consecuencias: penalizaciones en la cuantía que oscilan entre el 2,81% y el 21% en función de cuánto tiempo antes se produzca.

Este castigo en la remuneración se produce porque el objetivo del Ejecutivo es retrasar lo máximo posible el fin de la carrera laboral de los contribuyentes, por eso, en paralelo, también tratan de impulsar la jubilación activa.

¿Cuántos jubilados hay en España?

Esta consiste en que los trabajadores longevos continúen en activo más allá de la edad mínima de jubilación -incluso en jornada reducida de hasta el 75%- mientras cobran una parte de la pensión y además siguen sumando años de cotización, siguiendo el modelo de otros países europeos como los escandinavos, Alemania o Canadá.

En España, hay un total de 9,4 millones de pensionistas, de los que alrededor de 6,5 millones son jubilados que perciben la pensión. Cifra que, según las previsiones, aumentará en los próximos años.