La compra de la primera vivienda se aleja para los jóvenes: la edad media de acceso se sitúa en 41 años

Montaje de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda (David Zorrakino / Europa Press), con la firma de una hipoteca (Freepik).

Las claves

Las claves Generado con IA La edad media de acceso a la primera vivienda en España ha subido hasta los 41 años, siete más que la media europea. Solo el 7% de la generación Z está pagando una hipoteca, frente al 37% de los millennials y el 42% de la generación X. El salario medio anual de la generación Z es de 19.356 euros, insuficiente ante el aumento del precio de la vivienda, que crece un 12,9% interanual. Los jóvenes tardan un 36,7% más que sus padres en reunir el 20% de entrada para la compra de una vivienda: 3,6 años frente a 2,6 años en 1993.

Luces y sombras para el mercado inmobiliario en España. Luces, porque en 2025 se constituyeron 501.073 hipotecas sobre vivienda, un 17,8% más respecto al año anterior, según los datos del INE.

Pero sombras porque no todos tienen las mismas facilidades para acceder a la vivienda. Algo que se acentúa en el caso de los más jóvenes.

"La edad media de acceso a la primera vivienda ya está en los 41 años, siete más que la media europea”, afirma Yogi Thadhani, portavoz de Finteca. Y el también Country Manager de Clar en España añade: “Es el síntoma de un mercado donde cada generación juega con reglas, plazos y barreras de entrada completamente diferentes".

Cuestión económica

Volviendo a los datos del INE, el importe medio de esas hipotecas firmadas en 2025 fue de 172.535 euros (+13,5%) y el tipo de interés medio se situó en el 2,87%. Dicho de otra manera, España es uno de los mercados con condiciones hipotecarias más competitivas de Europa, si vemos el vaso medio lleno.

Pero si lo vemos medio vacío, para los más jóvenes la hipoteca sigue siendo una posibilidad remota.

Tanto que, según los datos recopilados por pisos.com, sólo el 7% de la generación Z está pagando una hipoteca, frente al 37% de los millennials y el 42% de la generación X. Además, el 35% vive de alquiler y un 26% en pisos compartidos. ¿Por qué estas diferencias?

La respuesta hay que buscarla en el bolsillo. Así, el salario medio anual de la Gen Z se sitúa en 19.356 euros, según los datos del Banco de España. Salario insuficiente porque los precios de la vivienda crecen un 12,9% interanual.

Otro dato a tener en cuenta, según EAE Business School, es que los jóvenes tardan un 36,7% más que sus padres en reunir el 20% de entrada de la vivienda: 3,6 años en 2025 frente a 2,6 años en 1993.

"Para la Gen Z, el acceso a la vivienda no es una cuestión de voluntad, sino de aritmética", señala Thadhani.

Comparar hipotecas

Si ponemos el foco en los millennials, es el grupo más activo a la hora de buscar vivienda en propiedad y el que lo hace en condiciones menos favorables. El 37% está pagando hipoteca, y en el tramo de 25 a 34 años, la compraventa (28%) ya supera al alquiler (26%), según Fotocasa.

Pero el coste patrimonial es alto. Según Fedea, la tasa de propiedad entre menores de 35 años cayó del 65% en 2008 a menos del 40% en 2022.

La riqueza media de los jóvenes se desplomó de 101.040 a 23.500 euros en dos décadas, mientras los mayores de 65 acumulan una media de 321.987 euros en activos reales.

"Comparar hipotecas no es un lujo, es una necesidad. Medio punto en el tipo puede suponer miles de euros en una operación que condicionará su economía durante décadas", apunta Thadhani.

El 39% de esta generación destina entre 300 y 499 euros mensuales a la cuota. La hipoteca fija es su opción mayoritaria (53%), reflejo de una generación que prioriza estabilidad.