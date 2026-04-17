Hacienda lo confirma: estas son las deducciones por vivienda en todas las CCAA en la declaración de la Renta

Las claves

Las claves Generado con IA Las comunidades autónomas han realizado cambios en las deducciones por vivienda en la declaración de la Renta para este año. Baleares elimina la deducción temporal por el alza de hipotecas variables e incorpora ayudas para gastos por vivienda ocupada ilegalmente. Cataluña añade beneficios fiscales para alquiler destinados a víctimas de violencia machista, y Cantabria y Galicia incentivan el alquiler de viviendas vacías. Algunas deducciones han sido eliminadas, como ayudas humanitarias en Aragón, deducciones para jóvenes en Canarias y beneficios por sucesos extraordinarios en Galicia.

Un año más la campaña de la Renta llama a la puerta de los españoles. Y, este año, hay una serie de novedades en lo que respecta a las deducciones que ofrecen las diferentes comunidades autónomas.

Una de esas novedades tiene que ver con uno de los capítulos que más preocupan a los ciudadanos. Y el mismo no es otro que la vivienda.

A continuación, te mostramos cuáles son las modificaciones, añadidos y eliminaciones en las deducciones de las CCAA según los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Incentivos a la vivienda

Cada una de las CCAA, y haciendo bueno el dicho de ‘cada maestrillo tiene su librillo’, ofrecen diferentes estrategias relativas a la vivienda.

Así, Baleares ha eliminado la deducción temporal que compensaba el alza de los tipos de interés en hipotecas variables. A la par, ha incorporado una novedosa figura para compensar los gastos derivados de una vivienda ocupada ilegalmente.

Mientras que Cataluña ha añadido un beneficio por alquiler destinado a víctimas de violencia machista.

Otras CCAA, como Cantabria y Galicia, han introducido incentivos para movilizar el mercado inmobiliario mediante deducciones por el arrendamiento de viviendas vacías.

Siguiendo con Cantabria, ha sustituido el concepto de "reto demográfico" por el de municipios afectados por "riesgo de despoblamiento", añadiendo además ayudas para nuevos residentes que trasladen su domicilio a estas zonas.

Senda similar que ha seguido Asturias, que ha ampliado sus beneficios a los concejos que se encuentran en "crisis demográfica".

Deducciones eliminadas

En Aragón han desaparecido las deducciones relacionadas con las ayudas de carácter humanitario al pueblo ucraniano y el acogimiento de personas o familias ucranianas que se desplazaron por la guerra.

Baleares, por su parte, ha eliminado un beneficio de carácter transitorio que estaba vigente hasta 2024 para compensar el incremento del coste de los préstamos o créditos hipotecarios con tipo de interés variable. Esta deducción temporal ya no figura en el listado de 2026.

En el caso de Canarias, ha suprimido una deducción específica destinada a facilitar el acceso a la vivienda a través de la ayuda familiar mediante donaciones en metálico a descendientes o adoptados menores de 35 años. En su lugar, el listado de 2026 incorpora incentivos para la inversión en acciones de nuevas entidades.

Por último, Galicia ha retirado beneficios vinculados a sucesos extraordinarios ocurridos en años anteriores, como los daños causados por la explosión de material pirotécnico en Tui (ocurrida en mayo de 2018), o los incendios de octubre de 2017. Se han sustituido por una nueva deducción adoptada para los incendios forestales ocurridos en 2025.