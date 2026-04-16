El pueblo más deseado para vivir de alquiler: centro geográfico de España y cuna de la aviación

Las claves

Las claves Generado con IA Getafe es el municipio más demandado para vivir de alquiler en España, según datos de Idealista. El precio medio del alquiler en Getafe es de 14,7 euros por metro cuadrado al mes, más bajo que la media nacional. Su cercanía a Madrid y excelentes conexiones de transporte la convierten en una opción atractiva para quienes buscan vivienda. Getafe destaca por su historia aeronáutica, albergando desde 1911 una de las bases aéreas más antiguas de España y la factoría de Airbus.

El precio del alquiler de vivienda continúa con su particular cuesta arriba. Así, y durante el cuarto trimestre de 2025, se ha incrementado un 7,6% en términos interanuales. De media, en España, se sitúa en 15 euros el metro cuadrado al mes.

Una situación que se hace más evidente en las grandes ciudades lo que hace que muchas de las personas interesadas se desplacen a municipios cercanos o del extrarradio. Localidades donde, además, hay mayor oferta de pisos lo que reduce el precio a pagar.

Un ‘panal de rica miel’ que dispara la demanda para alquilar. Y, de entre todos estos pueblos, hay uno que destaca sobre el resto, según los datos de Idealista. Se trata de Getafe, centro geográfico de España y cuna de la aviación.

Base aérea

En concreto, popularmente se conoce como centro geográfico de España al Cerro de los Ángeles, ubicado en el término municipal de la localidad. Aunque hay quien lo sitúa en la vecina localidad de Pinto.

Más allá de ‘riñas’ sobre su ubicación exacta, Getafe es la localidad que recibe una mayor demanda relativa para encontrar un piso de alquiler frente a la oferta existente. Tras ella, Leganés, Terrasa, Hospitalet de Llobregat y Sabadell.

Getafe se sitúa a unos 15 kilómetros por carretera de Madrid o, lo que es lo mismo, a unos 20-25 minutos en coche. Además, se puede acceder a la capital por la conocida como carretera de Toledo o la carretera de Andalucía. Y tiene Metro (2 líneas y ocho estaciones) y tren (dos líneas y cinco estaciones).

Por lo tanto, su cercanía y excelente comunicación con Madrid hace de Getafe un foco de atracción para muchas personas. ¿Y cuánto vale alquilar en la localidad? Según Idealista, el precio del metro cuadrado en marzo se situó en 14,7 euros al mes. Es decir, que para un piso de 80 metros, hablamos de 1.176 euros mensuales.

Un avión Beluga en la Base aérea de Getafe. istock

Más allá de ser centro geográfico, cuenta con una población cercana a los 200.000 habitantes, además de tener una de las bases aéreas más antiguas de España. Fundada en 1911, dos años después vio nacer la Escuela de Aviación Civil.

Y, ya en 1924, fue la empresa Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima (CASA) la que instaló su factoría en el municipio (hoy Airbus). Un año en el que tuvo lugar otro hecho relevante: el primer vuelo en el autogiro inventado por Juan de la Cierva.

De su carácter industrial da fe la también existencia de nueve polígonos industriales. Más reciente es la creación del campus de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III.