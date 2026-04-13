Oficial: deducción de hasta 840 euros en la declaración de la Renta por los gastos del dentista en estas 3 comunidades

Las claves nuevo Generado con IA Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana permiten deducir gastos de dentista en la declaración de la Renta. La deducción máxima por salud dental es de 840 euros en Canarias, 700 euros en Cantabria y 150 euros en Valencia. Los autónomos pueden desgravar el seguro médico privado hasta 500 euros por persona y año en toda España. Andalucía, La Rioja y Valencia ofrecen también deducciones por gastos de gimnasio; Andalucía permite deducción por gastos veterinarios.

Miles de contribuyentes en España ya pueden presentar el borrador de la Renta, trámite que empezó el pasado 8 de abril y que se extiende hasta el 30 de junio.

En estos primeros días de apertura del plazo es importante tener en cuenta todas las deducciones que se pueden aplicar para reducir el IRPF que se debe tributar ante la Agencia Tributaria (AEAT). Es decir, en vez de entregar el borrador vía online lo más rápido posible, los expertos recomiendan mirar con detalle todas las posibilidades.

Una opción que no todo el mundo conoce son los gastos del dentista. Es una deducción autonómica, en concreto sólo para los contribuyentes que tributen en Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana, según confirman sendas autonomías y los expertos de la agencia Tax Down.

Deducción de máximo 840 euros

La cuantía de la deducción varía en función de cada uno de estos tres territorios. En las islas Canarias, la desgravación para enfermedades de salud dental asciende al 12% anual, que equivale a 600 euros al año si la declaración es individual y de 840 euros si es conjunta.

En la comunidad cántabra, 500 euros como máximo en la declaración individual y 700 euros en la conjunta; mientras que en Valencia el tope es más bajo, puesto que se reduce a un máximo de 150 euros al año.

En el caso de los autónomos, se pueden desgravar el seguro médico privado como gasto de actividad con un máximo de 500 euros por persona y año, por lo que la reducción va más allá del dentista y, además, es válida en todo el país.

Otras novedades incluidas en la declaración de la Renta de este año, que tiene en cuenta el ejercicio fiscal de 2025, son las deducciones del coste del gimnasio en Andalucía, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Además, en la comunidad andaluza, se contempla una desgravación del 30% en los gastos del veterinario y, a nivel nacional, las personas que cuiden a un familiar ascendiente se pueden deducir hasta 2.550 euros al año.

Cabe destacar que los ciudadanos que hayan cobrado durante 2025 menos de 22.000 euros brutos con un solo pagador o menos de 15.876 euros brutos con dos salarios están exentos de declarar el IRPF ante Hacienda.